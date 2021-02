Ciclismo: il fossanese Daniel Altare protagonista nella manifestazione di Interesse Nazionale "Campione d'Inverno 2021"

C'è un fossanese, Daniel Altare del team Sanetti Sport, al comando della manifestazione ciclistica di Interesse Nazionale aperta a tutti (sotto egida ACSI) denominata "Campione d'Inverno 2021".

Altare è in testa alla classifica generale dopo le due prime prove su strada svoltesi nello scorso weekend in Lombardia, a Graffignana, in provincia di Lodi. Per il 34enne terzo posto assoluto (e secondo di categoria 19-39 anni) nella gara di sabato e quarto assoluto (e secondo di categoria) nella competizione domenicale. 120 i partenti, provenienti da diverse regioni italiani tra cui Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Domenica 14 la terza tappa, a Spessa Po, nel Pavese.

Daniel Altare: "Voglio ringraziare il mio nuovo team Sanetti Sport per avermi dato fiducia e lo sponsor CicliGroppo di Racconigi per la preparazione della mia nuova bicicletta MERIDA."