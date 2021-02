Nuova identità visiva per il CSV Società Solidale di Cuneo

Società Solidale ha presentato la nuova identità visiva che caratterizzerà il nostro CSV nei prossimi anni. Il nuovo sito www.csvcuneo.it è stato lanciato in diretta Facebook lunedì 8 Febbraio ed è stato presentato da Gianluca Bottini e Federico Masia, i due consulenti che hanno seguito Società Solidale in questo percorso di trasformazione.

La linea grafica porta con sé territorio, colore, dinamismo e tante novità.

Cambia il dominio che viene modificato per rendere più immediata la ricerca dei nostri servizi sul web. Il nuovo sito www.csvcuneo.it ha una user experience completamente rinnovata e semplificata. Tutte le notizie da e per il volontariato sono a portata di clic e sono ottimizzate per pc, smartphone e tablet.

Cambia il logo. Un logo pensato partendo dal territorio, i sette fili di lana che lo contraddistinguono rappresentano le sette città sorelle: Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, i luoghi dove Società Solidale è presente e tesse la rete di supporto e consulenze alle associazioni. Il logo porta con sé anche il dinamismo che si manifesta nel profilo irregolare dei fili e nella forma ad arco che disegnano.

La nuova identità visiva del nostro CSV racchiude tante novità, novità che stanno nel cuore del progetto e che mettono l’accento sulla parola scritta. Il logotipo, progettato e ingegnerizzato su misura per Società Solidale, è disegnato per rappresentare i valori di accoglienza, cura formazione supporto e sostegno su cui si fonda l’attività rivolta alle associazioni del territorio.

Un altro elemento essenziale della nuova identità visiva sono i colori: sette come quelli dell’arcobaleno più uno extra. Un colore per ogni filo del logo, uno per ogni città sorella, più uno in aggiunta per scaldare il contesto e accogliere il visual.

“La nuova identità visita– ha dichiarato Mario Figoni Presidente di Società Solidale – racchiude una nostra personalità che si presenta attraverso il “CSV type varius calt” il nuovo font grazie al quale le parole diventano persone: i volontari che sono la linfa e l’energia della nostra realtà. Abbiamo voluto rendere unico il nostro CSV, ma la vera sfida è stata quella di farlo semplificando, il nuovo sito si propone di offrire un’esperienza di navigazione più semplice e piacevole a tutti i nostri stakeholder.”

Per scoprire nel dettaglio tutti gli elementi della nuova identità visiva di Società Solidale vi aspettiamo online sul sito www.csvcuneo.it