A cosa serve un'autorizzazione ESTA?

Siete in procinto di organizzare un viaggio negli USA ma non sapete quali siano le procedure per entrare nel Paese? Per recarsi negli Stati Uniti è necessario ottenere un'autorizzazione di viaggio denominata "ESTA" (Sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio).

L'ESTA è un modulo che deve essere compilato online da tutti i viaggiatori che desiderano soggiornare negli Stati Uniti per meno di 90 giorni o che stanno attraversando questo paese, sia per un viaggio di turismo che professionale. L'utilizzo di questo procedimento è obbligatorio e differisce leggermente dalla lunghissima procedura di richiesta del visto amministrativo. L'ESTA consente quindi di ottenere un'autorizzazione di viaggio elettronica per recarsi negli Stati Uniti.

Cosa viene chiesto di compilare nel modulo ESTA?

Per accedere negli Stati Uniti è inoltre necessario rispondere a domande sui criteri di idoneità, indicando se si hanno precedenti penali con possibili arresti e condanne, se si soffre di eventuali malattie contagiose, se si è avuta la cancellazione del visto o una procedura di espulsione e così via.

Quanto tempo occorre per una richiesta ESTA?

La richiesta viene normalmente effettuata in meno di 24 ore e a volte è quasi immediata se avete completato correttamente il modulo online e se soddisfate le condizioni richieste. Per far sì che la domanda sia convalidata definitivamente si dovranno pagare le spese amministrative richieste.

Potreste ricevere la risposta: "autorizzazione in sospeso". In questo caso, dovrete attendere 72 ore prima di ricevere un accordo o un rifiuto. In caso di rifiuto, recatevi presso la più vicina ambasciata americana per richiedere il visto. Una volta completato il modulo, le informazioni fornite dal richiedente verranno confrontate automaticamente con il database dei servizi di immigrazione. Questo è il motivo per cui nella maggior parte dei casi una risposta è concessa quasi immediatamente, al massimo entro un'ora dalla richiesta. Una volta concessa l'autorizzazione, questa avrà effetto immediato e sarà quindi possibile recarsi negli USA in tempi brevi. Si consiglia di portare in viaggio una copia stampata della propria autorizzazione, anche se la procedura è stata autorizzata.

Ha un costo l'ESTA?

Inizialmente, l'ESTA per gli USA era gratuito. Tuttavia, l'8 settembre 2010 è diventato a pagamento. In effetti, il governo degli Stati Uniti ha cambiato il proprio sistema per soddisfare i requisiti del Travel Promotion Act 2009. A partire da questo periodo, sono stati stabiliti due tipi di commissioni: 4 dollari per la commissione di elaborazione e 10 dollari per la commissione di autorizzazione. La tariffa ESTA sul sito ufficiale del Governo statunitense è di 14 dollari per ogni richiesta effettuata.

Queste tasse devono essere pagate ogni volta che viene presentata una domanda, poiché non è possibile modificare le informazioni indicate in una domanda di esenzione dalla richiesta ESTA quando è già stata inviata. È molto importante compilare correttamente tutti i campi obbligatori e rispondere chiaramente a tutte le domande richieste sul modulo ESTA.

Qualsiasi errore può indurre il richiedente a ricominciare l'intero processo e un'altra indagine dovrà essere condotta dal governo degli USA, il che potrebbe ritardare il viaggio o addirittura comportare il rifiuto della domanda. In caso di rifiuto, il richiedente deve richiedere un visto che costa circa 190 dollari. Il Costo ESTA può invece variare dai 20 ai 60 euro per richiedente, nel caso utilizziate un portale che propone dei servizi di assistenza e di correzione dei dati.

Quali sono i metodi di pagamento per l'ESTA?

La domanda non verrà presentata fino a quando il pagamento per l'ESTA non sarà stato completato. Il metodo più comune per pagare la richiesta ESTA è con carta di credito. Questo metodo di pagamento è anche il più veloce e sicuro.

Qual'è la validità dell'ESTA?

L'ESTA ha una validità di 2 anni dalla data di accettazione della domanda. Se ad esempio ricevete il vostro ESTA il 1° novembre 2020, il vostro ESTA sarà valido fino al 31 ottobre 2022. Se poi tornate negli Stati Uniti poco prima della scadenza dei due anni, non sarà necessario rinnovare l'autorizzazione elettronica. Se il vostro ESTA dovesse scadere durante il soggiorno negli Stati Uniti, nessun problema : "non influenzerà la vostra partenza".

L'ESTA è solo una domanda di autorizzazione per l'ingresso negli USA e non un permesso di soggiorno o un visto.