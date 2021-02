Battiscopa in stile moderno: la guida definitiva

Esistono tantissimi modelli di battiscopa in stile moderno in grado di adattarsi a varie tipologie di arredamento. Di seguito scopriremo alcuni consigli utili per scegliere il battiscopa moderno migliore ed evitare spiacevoli errori che andrebbero a compromettere l'aspetto estetico degli ambienti domestici.

La scelta dei battiscopa nella maggior parte dei casi può causare alcune complessità e spesso non si è sicuri del modello acquistato. Uno degli errori che si commettono frequentemente è quello di optare per alcuni battiscopa in modo sbrigativo dando poco conto a questo importantissimo elemento d'arredo. La scelta di uno zoccolino bianco o di colore scuro, deve essere fatta in modo sensato e pensando che questo elemento andrà ad inserirsi nell’arredamento di tutta la stanza.

Ed ecco che si va incontro a numerose conseguenze e ci si rende conto che il battiscopa scelto non è adatto alle proprie esigenze né all'arredamento della casa.

In commercio è possibile imbattersi in una vasta gamma di battiscopa, pertanto è fondamentale fare questa scelta in modo attento ed accurato valutando una serie di fattori indispensabili per essere soddisfatti del modello prescelto. Per chi è alla ricerca di una vasta selezione di opzioni, il catalogo di Profilpas è ricco di soluzioni da cui trarre ispirazione per completare il proprio progetto. Visionabili online, grazie ad un catalogo prodotti ben organizzato, in pochi minuti si può trovare il prodotto che meglio si adatta alle proprie necessità.

Come fare dunque a scegliere il migliore battiscopa in grado di adattarsi all'arredamento moderno dell'abitazione?

Esistono dei battiscopa che si adattano meglio agli arredamenti classici, mentre altre tipologie risultano perfette se abbinate ad un arredamento moderno. Con la seguente guida sarà possibile avere le idee chiare per fare una scelta soddisfacente ed evitare di pentirsene in futuro.

Battiscopa moderni: a cosa servono?

Spesso quando si pensa ai battiscopa si prende in considerazione unicamente il loro aspetto e non la loro reale utilità. Occorre infatti tenere a mente che il battiscopa non solo svolge un ruolo importante per quanto riguarda l'arredamento ma allo stesso tempo è essenziale per garantire delle funzioni indispensabili in casa durante le attività quotidiane.

Dunque, le funzioni dei battiscopa sono davvero tante ed è per questo che occorre scegliere il modello migliore per sfruttare al meglio tutti i suoi vantaggi.

Un battiscopa assicura ben quattro funzioni primarie:

Nascondere le imperfezioni nel punto in cui la pavimentazione si unisce alle pareti, evitando che la polvere si depositi in queste zone

nel punto in cui la pavimentazione si unisce alle pareti, evitando che la polvere si depositi in queste zone Proteggere le pareti dal rischio di collisioni che potrebbero verificarsi durante le pulizie domestiche con l'uso di scope o dell'aspirapolvere

dal rischio di collisioni che potrebbero verificarsi durante le pulizie domestiche con l'uso di scope o dell'aspirapolvere Salvaguardare le pareti evitando che lo spostamento di mobili e sedie provochino segni

e sedie provochino segni Decorare gli ambienti in quanto sono l'elemento in grado di completare l'arredamento della casa insieme alle porte e al pavimento

Dopo aver analizzato i principali vantaggi dei battiscopa è bene dunque prestare attenzione alla scelta di questo elemento capace di completare l'arredamento della casa e tutelare muri e pavimenti.

La scelta dei migliori battiscopa moderni richiede accortezza tenendo sempre in considerazione ogni necessità e lo stile che si vuole ottenere.

Battiscopa moderni: tipologie ed installazione

Quando si deve optare per il migliore battiscopa in grado di adattarsi allo stile prescelto spesso si pensa che si possano reperire pochi modelli ma non è affatto così. I battiscopa sono degli elementi d'arredo caratterizzati da sagomature diverse realizzate appositamente per completare qualsiasi tipologia di progetto.

Ad esempio, esistono i battiscopa con bordo squadrato, ossia il tipico parallelepipedo geometrico che si rivela utile per tantissime progettazioni. Vi sono poi i battiscopa a sguscio caratterizzati dalla parte finale concava, capaci di ridurre il passaggio tra muri e pavimento e consentono inoltre di inserire i cavi elettrici all'interno.

Esistono inoltre i battiscopa con piedino, che si differenziano dagli altri modelli per la parte finale bombata e sono molto simili ai disegni delle architetture in stile classico. Anche questa tipologia di battiscopa può consentire l'inserimento dei cavi.

L'ultimo modello di battiscopa è quello a becco di civetta, caratterizzato dalla parte alta smussata che è particolarmente utile per facilitare le operazioni di pulizia.

Quali sono le misure dei battiscopa?

Per quanto riguarda le lunghezze generalmente le barre degli zoccolini possono raggiungere i 2.25 mt e i 2.40 mt. Raramente si possono reperire in dimensioni superiori. L'altezza invece si aggira tra i 7 e i 10 cm e lo spessore tra 1 e 2 cm.

Anche l'installazione può essere differente e dipendere dal modello di battiscopa: a rilievo rispetto alle pareti oppure incassato nel muro.

I battiscopa a rilievo rispetto al muro possono essere installati semplicemente con l'uso di chiodi, un martello o uno sparachiodi. In alternativa è anche possibile fissarli con la colla speciale da stendere con una spatola o del nastro bioadesivo.

Un'altra soluzione meno frequente è l'installazione con tasselli.

Per quanto riguarda i battiscopa ad incasso nel muro, solitamente si procede con una preinstallazione di guide specifiche in plastica alle quali agganciare successivamente gli zoccolini.

Battiscopa in legno: caratteristiche e differenze

I battiscopa in legno sono quelli più utilizzati per gli arredamenti moderni ma anche in questo caso possono differenziarsi tra di loro ed essere in multistrato, legno massello, laccati, rivestiti con laminato oppure impiallacciati.

Quelli in legno massello vengono solitamente utilizzati come listelli del parquet sui quali viene applicato un prodotto protettivo apposito ma senza proteggere il materiale dal cambio di colore causato dall'esposizione al raggi solari.

Questo modello al giorno d'oggi è reperibile anche a filo muro e si adatta perfettamente agli stili moderni o minimal.

I battiscopa in legno possono avere un costo differente a seconda del materiale che li caratterizza: il prezzo può variare dagli 8 euro al metro lineare fino a 25 euro.

I battiscopa in legno celano numerosi vantaggi:

Sono reperibili sotto forma di tantissime rifiniture e tonalità

Personalizzano l'arredamento grazie al calore del legno

Si abbinano perfettamente al parquet

Sono resistenti e duraturi

Si installano facilmente e possono essere tagliati rapidamente

I battiscopa a filo muro permettono di recuperare spazio negli ambienti ridotti

Battiscopa in ceramica: classici e duraturi

Anche la ceramica è un materiale ideale per realizzare dei battiscopa d'effetto in grado di resistere nel tempo. Questi modelli si adattano perfettamente ai pavimenti in grés e sono composti da ossido di ferro con acqua, impasto di argille e sabbia di silicio.

I battiscopa in ceramica sono reperibili in una vasta gamma di tonalità, forme e lunghezze, inoltre si installano facilmente, evitano il propagarsi delle fiamme in caso di incendio e resistono perfettamente agli urti. Il costo dei battiscopa in ceramica si aggira tra i 4 euro e i 10 euro al metro lineare.

Battiscopa in alluminio per l'arredamento moderno

Infine, i battiscopa in alluminio rappresentano la soluzione ideale per uno stile contemporaneo e minimal e sono reperibili a filo muro, in rilievo e persino rientranti nella parete. Possono inoltre essere abbinati agli strip led e sul mercato è possibile trovarli in tantissime forme, dimensioni e caratteristiche tra cui quelli lucidi, verniciati, spazzolati o anodizzati.

I battiscopa moderni in alluminio garantiscono i seguenti vantaggi:

Sono particolarmente durevoli

Non si deformano col passare del tempo a causa delle escursioni termiche

Necessitano di una semplice manutenzione

Resistono al fuoco.

Dopo aver analizzato tutti i dettagli dei modelli di battiscopa moderni sarà possibile orientarsi in questa scelta con facilità ed arredare la propria casa con gusto garantendo il massimo della funzionalità ad ogni ambiente.