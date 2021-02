Giornata "Per un internet più sicuro" 2021: un internet migliore per bambini e giovani

Oggi, 9 febbraio 2021, si terrà la giornata "Per un internet più sicuro". Nata nel 2004 e promossa dalla rete di centri "Internet più sicuro" finanziata dall'UE negli Stati membri, la giornata è celebrata online in oltre 170 paesi di tutto il mondo.

Il tema "Insieme per un Internet migliore" è un invito a contribuire a rendere internet un luogo migliore e più sicuro, in particolare per i bambini e i giovani.

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I giovani devono sentirsi sicuri e autonomi quando navigano nel mondo online, in modo da poter beneficiare appieno del mondo digitale. Con il piano d'azione europeo per l'istruzione digitale poniamo l'istruzione digitale al centro del panorama educativo europeo, promuovendo l'alfabetizzazione digitale per combattere la disinformazione online, sostenendo gli educatori e gli insegnanti e garantendo un e-learning di qualità.”

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La crisi del coronavirus ci ha costretti a trasferire la maggior parte delle nostre attività quotidiane online e quando lasciamo che i nostri figli navighino in internet vogliamo che siano protetti. Siamo determinati a garantire che la trasformazione digitale vada a beneficio di tutti in sicurezza. Ciò che è illegale offline dovrebbe esserlo anche online. Ci aspettiamo ora che l'industria tecnologica svolga senza indugio il ruolo che le spetta nella promozione di un internet più sicuro, in linea con le norme dell'UE.”

La direttiva sui servizi di media audiovisivi, recentemente riveduta, impone alle piattaforme per la condivisione di video online di limitare l'accesso dei minori a contenuti dannosi e le norme per le piattaforme digitali proposte nel dicembre 2020 prevedono obblighi specifici per le piattaforme di grandissime dimensioni al fine di far fronte ai principali rischi per il benessere dei minori. Inoltre "Better Internet for Kids", una piattaforma di risorse paneuropea nell'ambito della strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, fornisce ai bambini, ai genitori e agli educatori una grande quantità di informazioni e risorse pertinenti. Per proteggere meglio i minori online, lo scorso anno la Commissione ha inoltre presentato una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, incentrata sulla collaborazione con l'industria, il rafforzamento della prevenzione e dell'applicazione della legge e l'elaborazione e l’attuazione di un quadro giuridico solido.