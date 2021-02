Mutui per acquisto casa 2021: le migliori offerte del momento

Il 2021 è sicuramente un ottimo anno per acquistare un immobile. Se ad inizio 2020 i tassi per i mutui (sia a tasso fisso che variabile) ed i prezzi per l’acquisto erano previsti in risalita, la pandemia di Covid 19 che ha colpito il mondo, ha invece stabilizzato questo trend.



I tassi applicati dalle banche rimangono particolarmente vantaggiosi, ma andiamo ad analizzare insieme le migliori proposte al momento sul mercato. Ricorda non esiste il mutuo perfetto, esiste il mutuo giusto per le necessità soggettive di ogni persona. Per fare la scelta corretta per le proprie esigenze andremo ad analizzare: tasso, durata, percentuale finanziata e spese accessorie.

Preventivi a confronto

Per primo trovo giusto spiegarti come poter comparare i preventivi offerti dalle varie Banche. È importante confrontare sempre proposte simili per poter capire quale sia la più vantaggiosa, e, se hai già sottoscritto un mutuo puoi fare un preventivo anche per la surroga del mutuo, cercando tra le offerte più convenienti. I focal point sono sempre : tipologia di tasso (Fisso, Variabile, Misto…), TAN applicato , durata e ultimo ma non meno importante il TAEG . Quest’ultimo infatti è l’indicatore primario che quantifica il tasso effettivo comprensivo di spese accessorie (come le spese di incasso rata, spese di istruttoria, etc..) che andrai effettivamente a pagare.

Tasso fisso o variabile quale scegliere?

Negli ultimi tre anni il divario tra tasso fisso e variabile si è ridotto a pochi centesimi di differenza. Qual è dunque il più conveniente? Il mio consiglio in questo momento è sicuramente il tasso fisso. Seppur leggermente più elevato al principio, rimane stabile e bloccato come da contratto in stipula iniziale, per tutta la durata del mutuo, senza poter mai salire. In questo momento con i tassi ai minimi storici significa bloccare la rata senza sorprese fino alla scadenza. Il tasso variabile, seppur leggermente più conveniente all’inizio, subirà ogni mese una variazione, al rialzo o al ribasso senza alcun limite massimo, seguendo solo l’andamento del tasso di riferimento, di norma il tasso interbancario Euribor a 1 mese. Pur esistendo anche tipologie di mutui a tasso Variabile con Cap o con tetto massimo, non sono al momento consigliabili perchè il tasso di partenza risulta sempre molto più elevato del tasso variabile puro.

Durata, tasso applicato e percentuale di finanziamento

Nella ricerca del mutuo più conveniente del mutuo prima casa per te è importante ricordare che, più è alto il rapporto tra il denaro richiesto alla banca rispetto al prezzo di acquisto della casa (che deve sempre essere uguale o inferiore al valore dell’immobile), più elevato sarà il tasso applicato. La base di partenza però resta sempre la durata: nel caso del tasso fisso, ad esempio, è il tasso EURIRS. Esso si divide in diversi indici in base alla durata di riferimento (10 anni, 15 anni, 20 anni….) ed è la base di partenza del tasso finito .



Di norma le Banche finanziano fino al’80% del minore tra il prezzo di acquisto e il valore dell’immobile ma, seppur a costi leggermente più alti, puoi rivolgerti ad istituti come Intesasanpaolo SPA, che hanno innalzato questa percentuale fino al 100%. Ricorda però più elevato sarà l’apporto proprio, più basso sarà il tasso applicato e migliori saranno le condizioni a cui potrai accedere.



Spese accessorie

Ultimo ma non meno importante sono le spese accessorie connesse ad un mutuo che dovrai sostenere. Tra queste le più importanti e dispendiose sono: le spese di istruttoria (di norma tra 200€ e 1000 € salvo deroghe), le spese di perizia, le spese di incasso rata. Tutte queste spese concorrono ad innalzare il tasso finito o TAEG.



In conclusione è importante farsi sempre consegnare, ad ogni preventivo, il PIES o prospetto informativo unico, documento redatto in maniera identica da tutti gli istituti di credito, così che tu possa confrontare al meglio le varie proposte.



Alcuni siti internet, sono particolarmente affidabili in termini di condizioni aggiornate e di preventivi, oltre a permetterti di prendere direttamente appuntamento con l’agenzia della banca scelta più vicina a te, comodamente con un click.