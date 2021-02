A Racconigi ripartono le proposte turistiche

Con la riapertura al pubblico del Castello di Racconigi, tornano le prime proposte dell'Ufficio Turistico. Le guide del consorzio Conitours, nel rispetto delle norme anti Covid, hanno ideato 4 appuntamenti per il ciclo “Racconigi si racconta”.

Seguendo la proposta di Racconigincentro per San Valentino, venerdì 12 febbraio propongono una visita dal titolo “Storie d'amore all'ombra del Castello”. La visita classica sarà arricchita da curiosità su coppie, nozze e passioni più o meno celebri. Per offrire ai più piccoli qualche occasione di sfoggiare i loro costumi di carnevale, torna il “gemellaggio tra castelli”. Sono state ideate due gioco visite per i bambini: lunedì 15 febbraio al Castello Solaro di Monasterolo di Savigliano e martedì 15 febbraio il Castello di Racconigi verrà raccontato con una filastrocca in rima. Il calendario di febbraio prosegue domenica 21 con un tour in città dal titolo “Racconigi in bianco e nero”. Il percorso è supportato da immagini di cartoline d'epoca e dai ricordi dei Racconigesi che permetteranno un tuffo nel passato. Abbigliamento consigliato: bianco e nero! L'ultimo appuntamento di febbraio è per venerdì 26 quando protagonista della visita al Castello sarà l'architetto Giovan Battista Borra. Dopo un'eccezionale esperienza tra il Medio Oriente e Londra, il principe Luigi Vittorio di Carignano lo volle a Racconigi per completare il rinnovamento della sua residenza sfruttando le sue idee innovative che non trovarono paragone in nessuna residenza del Regno. Ricordiamo che nel mese di febbraio riapre anche il Centro Cicogne e Anatidi – Federato LIPU con orario per ora ridotto al venerdì ore 9:30 – 18:30.