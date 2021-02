Carnevale al Museo di Cuneo con il laboratorio sulle marionette

Riprendono, al Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo, le iniziative creative e di apprendimento indirizzate al pubblico dei bambini, di età compresa fra i 7 e i 12 anni, in modalità mista: in presenza, fino al limite dei posti disponibili, e on line per chi desidera collegarsi da casa.

Martedì 16 febbraio, dalle ore 15.30, i partecipanti al laboratorio “Carnevale al museo: le marionette” si cimenteranno nella creazione di due coloratissime marionette in feltro, ispirate agli animali della Preistoria, i cui reperti sono esposti in museo. Il costo del laboratorio è di Euro 5,00 a partecipante, i posti in presenza sono limitati.

La prenotazione, obbligatoria sia per partecipare in presenza, sia per seguire l’attività on line, può essere effettuata inviando una mail a museo@comune.cuneo.it, entro e non oltre il giorno venerdì 12 febbraio p.v. Il laboratorio si svolgerà presso l’aula didattica del museo, in Via Santa Maria 10, a Cuneo.