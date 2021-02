San Valentino online con Chopin e Leopardi per la rassegna Alba Music Festival

Proseguendo la fortunata rassegna Suoni d'inverno, Alba Music Festival e il Comune di Alba festeggiano la ricorrenza in compagnia di Bruno Gambarotta - giornalista, attore, conduttore televisivo e radiofonico, autore di programmi, libri e spettacoli - e del raffinato pianista Giorgio Costa.

Alba ospiterà un omaggio a due celebri artisti dell'Ottocento: Fryderyk Chopin e Giacomo Leopardi.

Il primo, uno dei compositori più amati di sempre, trovò nel pianoforte il migliore mezzo di espressione dei suoi sentimenti, condensati in melodie pure ed eleganti e dall'inclinazione spesso nostalgica, che talvolta però sfociano in slanci appassionati, drammatici, persino violenti. Leopardi, figura centrale della letteratura romantica più riflessiva e malinconica, ci ha regalato pagine immortali in cui l’amore emerge come la più potente delle speranze dell’animo umano, una passione totale che coinvolge l’intera esperienza esistenziale dell’individuo, come emergerà dagli interventi garbati e ricchi di aneddoti di Bruno Gambarotta, sempre conditi con la sua verve ironica.

Il concerto sarà trasmesso domenica 14 febbraio alle 17:30 attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di Alba Music Festival, oltre che sui canali social di LRM TV.