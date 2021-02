Medicina generale, le disposizioni definitive in quattro comuni della Valle Maira

A partire dallo scorso 1 febbraio, sono state ufficializzate le definitive disposizioni per quanto riguarda il servizio di medicina generale in Valle Maira, in particolare presso gli ambulatori di quattro comuni: Stroppo, San Damiano Macra, Prazzo ed Acceglio.



A ricoprire l'incarico è la dottoressa Francesca Dutto.



La dottoressa Dutto opererà nei seguenti giorni ed orari:



AMBULATORIO DI STROPPO: lunedì (9:30 - 12:30) e venerdì (15:30 - 18:30);



AMBULATORIO DI SAN DAMIANO MACRA: lunedì (16:00 - 18:00) e venerdì (9:00 - 11:00);



AMBULATORIO DI PRAZZO: mercoledì (9:30 - 12:30) e giovedì (17:30 - 19:00);



AMBULATORIO DI ACCEGLIO: martedì (9:30 - 12:30) e giovedì (15:30 - 17:00).



Seguendo le disposizioni regionali, a causa dell'emergenza sanitaria l'accesso agli ambulatori è consentito esclusivamente su appuntamento. Pertanto, è opportuno prenotarsi inviando una mail all'indirizzo drssafradutto@gmail.com oppure telefonicamente al 3779633152 (preferibilmente al di fuori degli orari di ambulatorio).