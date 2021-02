A Saluzzo torna il MercAntico

Saluzzo non solo si propone di alzare il sipario, ma propone novità e idee curiose per un anno che speriamo tutti possa essere, o almeno, dare, segnali di ripartenza. Ecco che allora la Fondazione Amleto Bertoni ripropone uno degli eventi che maggiormente animano le sue vie, il “MercAntico”.

In un anno che insegue la normalità non poteva mancare uno degli appuntamenti più partecipati del centro cittadino. Dopo l’edizione della “ripartenza” di ottobre 2020 costruita nel rispetto delle normative anti-Covid, il 2021 si propone di tornare a garantire alla manifestazione la sua continuità, sempre in grande sicurezza.

Il “MercAntico” dell’Antiquariato minore e dell’usato ritorna alle sue origini, tra le piazze e le strade, tra la gente. Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle domeniche di primavera, estate e autunno, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante.

Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Davvero tutti troveranno qualcosa di proprio gusto. E se non lo troveranno, avranno Saluzzo per rifarsi passeggiando o visitando i Musei cittadini.

Nel 2021 saranno 5 le date del MercAntico, alle quali si affiancheranno 3 “Special Edition” a tema: “Svuotacantine”, “Musica, libri e fumetti” e “Giocattoli” saranno i protagonisti nell’estate.

Si comincia domenica 7 marzo, poi il tradizionale mercatino di Pasquetta (il 5 aprile) a cui seguiranno gli altri appuntamenti.

Altra novità, un’area dedicata al settore artigianale. Si ritrovano così gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave domenicale, aperti ad un pubblico variegato. Ovviamente, sempre in attesa delle grandi Mostre Nazionali.

MercAntico Saluzzo 2021

Domenica 7 Marzo – Centro cittadino | Lunedì 5 Aprile “Pasquetta” – Piazza Garibali

Domenica 13 Giugno – Centro cittadino | Domenica 10 Ottobre – Centro cittadino

Domenica 7 novembre – Centro cittadino

#news2021 | SPECIAL EDITION

Domenica 30 Maggio – Svuotacantine – Centro storico

Sabato 26 Giugno (ed. Serale) – Musica, libri e fumetti – Ala di ferro

Sabato 28 Agosto – Giocattolo – Centro storico

IL MERCANTICO SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA