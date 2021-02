Il mandato di Dario Miretti alla guida del Parco del Monviso si apre con scontri al vetriolo

C’è stato – a tratti – un mix tra surreale e tragicomico nell’assemblea della Comunità delle Aree protette del Monviso, la Consulta che raggruppa, Comuni, Provincie ed Unioni montane che fanno parte del Parco del Monviso.

Lo avevamo già anticipato: le assise della Comunità si sono sempre contraddistinte, anche in passato, per riservare continue sorprese e colpi di scena.

Ed ecco che nella riunione di ieri sera (lunedì), a Faule, una larga maggioranza, compatta, forte (checché se ne dica) di un accordo assunto in precedenza sul “nodo nomine” è parsa giungere in sala in pieno stile “dilettanti allo sbaraglio”, ed è rimasta scacco per quasi due ore dell’azione di opposizione portata avanti da tre consiglieri: Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, Silvano Dovetta, presidente dell’Unione Valle Varaita e Alfredo Fantone, sindaco di Oncino.

All’ordine del giorno v’era l’elezione di presidente e vice dell’assemblea delle Aree protette, e la designazione del CdA che andrà ad affiancare il presidente del Parco, Dario Miretti.

Le prime avvisaglie

Le prime avvisaglie sono giunte già sull’elezione della Presidenza della Comunità. Emidio Meirone, presidente dell’Unione del Monviso, lancia la candidatura del sindaco di Ostana Silvia Rovere, “persona che ha disponibilità, con motivazioni che possono essere personali, sebbene il suo nome possa essere speso in tutte forme che vanno a dare un certo spessore. Questa è la proposta mia personale e della comunità che rappresento. Sperando, alla luce delle disgraziate riunioni precedenti, che questo possa essere un punto partenza e di arrivo”.

Proprio sulla candidatura della Rovere, si sono espressi due dei tre attori protagonisti di quella azione d’opposizione portata avanti nel resto della seduta: Calderoni e Dovetta, trovatisi – seppur con le note divergenze politiche – a far fronte comune contro la gestione della “spartizione delle poltrone” messa in piedi per il Parco.

“Prendiamo atto della candidatura, che apprezziamo senz’altro – le parole di Calderoni – chiederei però se qualcuno ha condotto un giro di opinioni sul complesso delle nomine, per sapere qual è il quadro che segue. Esprimo grande rammarico, perché non ho ricevuto alcun tipo di contatto né da parte del neo presidente, né da parte dell’attuale presidente pro tempore (Egidio Vanzetti: ndr). Presumo che ci sia un ragionamento, ma non ne sono a conoscenza. Se esplicitato, il quadro delle nomine risulta più chiaro”.

Gli farà eco Dovetta: “Siamo di fronte ad una candidatura a titolo personale, Meirone, o concordata con un gruppo? Qui non avete cercato di includere, ma di escludere. Siamo in democrazia? O invece mettete fuori le persone non simpatiche e che non piacciono? Se è così, mi adeguo, ma non è il metodo giusto per la conduzione di un Parco. Se iniziamo così una fase dopo due anni di stallo non mi pare ideale. Il Parco è di tutti, ci si parla, e ognuno si esprime. Se invece i giochi sono già fatti bravi: parliamo tanto di Roma, ma qui siete peggio”

Il “mistero” dell’accordo

Proprio sulla presenza di un accordo o meno sulle nomine interne si è praticamente paralizzata la seduta. Da un lato, Calderoni e Dovetta hanno chiesto a gran voce di conoscere gli eventuali accordi in essere. Con Oncino che, sin da subito, si è smarcato (“Non appoggio in alcun modo Ostana”) rivelandosi libero battitore.

Dall’altro, dal fronte della dozzina di Amministratori che avevano concordato preventivamente i nomi da portare avanti, il silenzio tombale. Una situazione, e qui sta il surreale, dove un’ampia maggioranza, legittimata dai numeri, si è trovata paralizzata dall’azione di un’esile – sempre parlando di numeri – minoranza. Con Meirone che negherà addirittura, e a più riprese, la presenza di accordi.

“Siamo tutti sindaci, grandi e vaccinati”, “siamo onesti tra di noi”

“Siamo tutti sindaci – aggiunge Dovetta – grandi e vaccinati: c’è un pacchetto completo di nomine? Diciamocelo chiaramente: esprimiamoci su un pacchetto, perché non volete dirlo?”.

“Siamo onesti tra di noi – ancora Calderoni – è legittimo che chi ha i numeri governi, ma ditelo. Votiamo in forma palese sulle persone? Non c’è unanimità. Anzi, è altrettanto chiaro che siamo di fronte ad un conventio ad excludendum: ho grande stima di Silvia Rovere e il suo nome mi mette in grande difficoltà, ma qui il Parco nasce male.

Il suo nome non supera le perplessità sul metodo che ha costruito un equilibrio complessivo a seguito di contatti che non hanno incluso tutti noi, ma solo una parte di noi. Il Parco nasce di parte: ditelo chiaramente”.

La Provincia, ancora una volta, protagonista: “Inaccettabile il dibattito”

Tra i protagonisti della seduta c’è però anche Carla Bonino, consigliere provinciale con delega ai Parchi. La stessa Bonino finita in passato al centro delle polemiche per essere arrivata da una riunione della Comunità in auto insieme al sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano, e – poco dopo – aver cercato di appoggiare il disegno politico dei Comuni della Pianura.

In quella data si era reso necessario il coinvolgimento del presidente della Provincia, Federico Borgna, che le aveva impartito precisi ordini di scuderia, pur di salvare capra e cavoli ed evitare “incidenti diplomatici”.

Ieri sera, sull’elezioni della Presidenza della Comunità, la Bonino ha definito “inaccettabile il dialogo” tra i membri dell’assemblea: “Ci siamo trovati tante volte, chiedo che venga applicato il regolamento. Avete avuto tempo per discutere, ora applichiamo il regolamento”.

Il regolamento non prevede però limiti di tempo per gli interventi.

E le parole del rappresentante della Provincia non sono parse così gradite a Calderoni, Dovetta e Fantone: “Che lei non accetti il dialogo è frutto di una concezione della politica che noi non accettiamo, si vergogni. – dirà il primo – Lei alza la voce, io urlo più di lei”. Fantone si è chiesto quale elemento di democrazia ci fosse alla base della critica della Bonino, mentre Dovetta ha invitato il consigliere ad “andarsene in Provincia”.

Chi di regolamento ferisce…

Ma l’intervento della Bonino, nato con l’intento di stroncare la discussione, non ha fatto altro che inabissarla ulteriormente.

“Parliamo di regolamenti? – ha detto Dovetta – Bene, chiedo che venga messo a verbale che secondo me questa seduta non ha validità: siamo riuniti in una sede che non è quella istituzionale dell’Ente”.

Il presidente dell’assemblea, Vanzetti, è in difficoltà nel gestire una seduta che ha preso una brutta piega. E con Dovetta che chiede il voto segreto per l’elezione della Presidenza, proposta appoggiata solo da quattro voti e quindi successivamente bocciata. Alberto Anello, sindaco di Casteldelfino, è critico: “Siamo qui a perder tempo e a discutere di una stanza”. “Parliamo solo di regole – replica Calderoni – le stesse regole chieste dalla Provincia”.

L’elezione di Silvia Rovere presidente della Comunità

Prima della votazione, Calderoni tornerà a chiedere di sapere se “c’è un quadro complessivo delle nomine, che tenga conto dei territori”. Vanzetti: “Andiamo avanti punto per punto”. Alla Presidenza delle Aree protette si candidano quindi anche Saluzzo e Oncino.

Poi, il voto. In forma palese: sulla Rovere convergono tutti, meno Crissolo, Oncino, Saluzzo e l’Unione Valle Varaita. Oncino appoggia Saluzzo. Saluzzo e Valle Varaita appoggiano Oncino. Crissolo si astiene.

Sulla Vicepresidenza, invece, la Pianura, tramite il sindaco Bottano, ha proposto Domenico Silvestro, consigliere di Pancalieri: “Equilibriamo i ruoli su pianura e montagna, anche se non ci dovrebbero esserci divisioni, il Parco è uno solo”. “La divisione qui c’è tra chi riceve le telefonate per accordarsi e chi no” risponderà Calderoni.

Su di lui, tredici voti. Anche in questo caso, Calderoni e Fantone sono tornati a candidarsi per la carica. Il primo otterrà l’appoggio di Fantone e Dovetta, il secondo di Calderoni e Fabrizio Re, sindaco di Crissolo.

Un primo risultato c’è. Silvia Rovere assume la presidenza. Si dice “contenta, anche se al termine di un processo troppo lungo: spero che ora si entri nel vivo delle problematiche del nostro Parco. Mi auguro di entrare nella concretezza delle attività”.

Ma l’assemblea è chiaramente spaccata. E passa alla designazione dei componenti del CdA.

La partita sui membri del CdA. “I candidati?” “Votate chi vi rappresenta”

Per le associazioni ambientaliste viene riconfermata Paola Bonavia, figura che ottiene largo consenso da parte di gruppi e sodalizi del settore. Su di lei nove voti, una scheda nulla, cinque bianche, e un voto su Emanuele Vaudano, sindaco di Paesana, pur se non rientrava nella rosa dei candidati.

Sulle rappresentanze delle associazioni agricole, sarà ancora una volta Dovetta a far slittare di qualche decina di minuti il punto, chiedendo i curriculum dei tre candidati (che nessuno aveva in forma cartacea).

L’elezione si è quindi spostata sui tre membri di designazione “politica” (che vanno a sommarsi al rappresentante di Pontechianale, Riccardo Ambrogio, che entra di diritto all’interno del CdA del Parco).

Il nodo tornato per la seconda volta al pettine è stato lo stesso: “Ci sono candidati?”.

In un primo momento è parso di no: “Ognuno vota chi lo rappresenta”. Dovetta: “Non sappiamo chi andrà a rappresentare la montagna? Presidente (rivolto a Miretti, presente ma solo come uditore: ndr) ma cos’è questo?”.

Calderoni: “Mettetevi nei nostri panni, diteci cosa fare. Qui abbiamo superato il limite del ridicolo: per 20 mesi siamo stati ostaggio di un mancato accordo tra le forze politiche della Regione, oggi fingete che non ci sia un accordo. Facciamo finta di credervi, ma non prendeteci per imbecilli.

Rispettate un po’ la nostra scarsa intelligenza e fateci una proposta seria, rispetto agli accordi presi da gran parte dei componenti. Non c’è rispetto politico, né istituzionale, ma almeno quello personale…”

“In questo contesto, la Provincia, per chi vota?” si è chiesto Dovetta. “Vado a simpatia” risponderà la Bonino, che poi (ma solo in un secondo tempo) cercherà di correggere il tiro dicendo che si trattava di “una risposta sarcastica”.

Ancora Dovetta “Bisogna candidarsi per essere votati. Io mi adeguo se il presidente indica i nomi, espressione della maggioranza. Si vergogni di rappresentare la Provincia”. Dopo di lui Calderoni: “Se non c’è linea chi votiamo? È surreale, votiamo senza candidati? È una cosa legittima? Ci state negando anche di conoscere le candidature? Dopo 20 mesi di sequestro la maggioranza silenziosa nega le candidature? State scherzando?”

Sul punto interverrà anche Anello: “Non ci sono candidati. Non c’è mai stata una lista, facciamo come abbiamo sempre fatto”.

Ma le candidature, invece, ci sono…

Solo allora, dopo l’accesissimo dibattito che ha contraddistinto la seduta, il “disegno nomine”, preventivamente concordato, uscirà allo scoperto.

“La Valle Po individua Emanuele Vaudano” dice la Rovere. “La Pianura – parole di Agostino Bottano – sempre in virtù dell’omogenea distribuzione sul territorio, fa un passo indietro e chiede solo una candidatura, quella di Egidio Vanzetti, lasciando l’altro posto al sindaco Anello di Casteldelfino. Per Vanzetti è una candidatura di dovere, dopo l’ottimo lavoro svolto.

Abbiamo i numeri, potevamo prendere tutto, ma così non è, non c’è nessun complotto”.

La conta dei voti assegnerà 10 consensi a Vanzetti, 9 ad Anello, 6 a Vaudano, 3 a Re e 1 a Dovetta. In CdA la politica manda dunque Egidio Vanzetti, Alberto Anello ed Emanuele Vaudano.

Conclude le nomine la designazione di Aldo Bartolomeo Perotto, in rappresentanza delle Associazioni di categoria del mondo agricolo. Oltre a Perotto erano candidati Giovanni Fina e Pierangelo Raso.

Dovetta sul punto aveva chiesto di visionare i curriculum, per “procedere con la votazione”. Così è stato: i documenti sono stati letti. “Non posso esimermi dal proporre Aldo Perotto – le parole di Anello – che tramite l’azienda di mia figlia, iscritta alla Coldiretti, conosco come persona di grande spessore e professionalità. Non ho avuto la fortuna conoscere gli altri, ma lo propongo perché un dipendente Coldiretti che riesce a fare breccia nell’animo di una persona come mia figlia a me veramente ha aperto anche il cuore.

Anche il presidente dell’Unione Valle Varaita si è espresso (“Raso e Fina si mettono un po’ in difficoltà uno con l’altro, Perotto ha un curriculum buono, anche se i primi due nomi sono un po’ superiori”), tirando ancora una volta in ballo la Provincia (“Vota sui curriculum o va a simpatia?”).

E, tra lui e la Bonino, ci sarà ancora tempo per un uovo match: “Non do giustificazioni a lei, Dovetta, insieme alla simpatia metto anche bellezza e gli uomini alti e slanciati, che preferisco. Mi spiace avere qui gente che si presenta sempre così aggressiva. In Provincia abbiamo un presidente ottimo, democratico, che rispetta le deleghe che ha dato. Sono libera di esprimere il mio voto e la mia idea”.

“Lei rappresenta sè stessa o parte di questa maggioranza – l’affondo di Dovetta – lo dica al presidente Borgna, che è molto democratico. Lei no purtroppo non è altrettanto. Bottano è stato un signore, si è alzato in piedi e ha detto che c’è un accordo. Grazie”.

Anzi, nel match ci sarà spazio ancora per Calderoni: “La compattezza che avete trovato in questa settimana potevate trovarla 20 mesi fa, formando la maggioranza macedone che oggi si esprime. È inutile che rimproveri certe cose a me, consigliere Bonino: avete la maggiorana di questo Ente e non vi siete espressi per 20 mesi. Non ci prenda in giro e non ci racconti che non c’è un accordo”.

Un ulteriore affondo seguito poi dalla votazione e dallo scrutinio: larga maggioranza su Perotto, 13 voti, 1 consenso per Fina, 1 bianca e una nulla.

Le riflessioni finali

L’assise, di certo non poco travagliata, si avvia alla conclusione. Non senza ancora un paio di considerazioni.

Calderoni: “Continueremo a offrire la sede del Parco a titolo gratuito, Saluzzo continuerà a fare progetti Piter da 8milioni di euro per il territorio, anche senza ottenere qui alcun riconoscimento. Chi governa ha i numeri e lo fa, basta dirselo. Mi auguro che il Parco non giochi una partita contro Saluzzo, nonostante qualcuno ci vuole mettere in dinamiche politico-partitiche. Nè Miretti né Vanzetti hanno trovato il tempo per alzare il telefono e chiamare il Comune più grande di questo Ente e dire di aver fatto un accordo. Abbiate pazienza se lo troviamo sconveniente. Nessuno nega che abbiate i numeri, ma le discussioni si fanno così”.

Anello: “Questo CdA dovrà cambiare radicalmente quello di prima, cercando di dare un’anima al Parco che crei sviluppo sul territorio. Non ho visto grandi operazioni in questi anni, pur arrivando da un Amministrazione (quella del sindaco Domenico Amorisco: ndr) che ha fatto il funerale al Parco, sfilando per il paese con una cassa da morto. Ho preso in mano la situazione, l’ho capovolta per far sì che il Parco diventi motore di sviluppo per un piccolo comune come il mio. Qui ha vinto un territorio che si è espresso”.

Dovetta: “Sono contento, da uomo di montagna come sono, di avere due rappresentanti valligiani in CdA. La Montagna ne esce forte, anche se mancava la ciliegina sulla torta, con Crissolo o Oncino. Non ringrazio la Provincia, le cui dichiarazioni di voto mi lasciano perplesso: l’ho sempre intesa come un’Istituzione di alto profilo, super partes, e questa sera siamo scesi davvero in basso.

Credo che il presidente Miretti dovrà essere bravo a scalare: la strada è tutta in salita: toccherà mettere insieme il territorio, unirlo, altrimenti la questione non termina con le elezioni. Governare è dura, auguriamo a tutti vertici buon lavoro”.

Miretti: "Ho sentito tutti". Calderoni: "Bugiardo"

A seduta conclusa, anche il presidente Miretti è stato invitato a porgere un suo saluto all’assemblea: “Grazie a tutti voi: questa è la democrazia. Voi siete sindaci e sapete che non sempre un sindaco vince al 100%, ma vince con numeri: questa volta per me vince la democrazia. Sono contento di avere un presidente della Comunità donna. Sono pronto a governare: ho sentito tutti, il CdA rappresenta tutto il territorio: da domani si lavora seriamente”.

Ma proprio su quel “ho sentito tutti” si consumeranno le ultime scintille della serata.

Quelle tra Miretti e tra Calderoni: “Ti ho cercato – dice il sindaco – non mi hai mai risposto”. “Io ho contatti telefonici, non su WhatsApp: sei uomo di Istituzioni, rappresenteremo anche Saluzzo”. “Inizi male, le bugie hanno le gambe corte. Hai sentito chi hai voluto, una vergogna dal punto di vista dei rapporti istituzionali”.

Ancora il tempo di un paio di “Bugiardo” urlati tra i due e le luci della sala si spegneranno.

Consegnando ai taccuini un inizio di mandato, per il nuovo presidente del Parco del Monviso, davvero tutto in salita. Quasi come una scalata proprio al Re di Pietra.