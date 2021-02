Incidente tra Falicetto e Termine di Villafalletto, due persone incastrate liberate con cesoiamento delle portiere

Due vetture coinvolte in un incidente stradale questa sera, martedì 9 febbraio, sulla Strada Provinciale 161. Lo scontro nel perimetro del comune di Verzuolo, tra Falicetto e la frazione Termine di Villafalletto.

Le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo sono intervenuto intorno alle ore 19 in quanto le due persone coinvolte dal sinistro sarebbero rimaste incastrate nell'abitacolo. I due conducenti sono stati estratti con il cesoiamento delle portiere.

Sul posto per prestare i primi soccorsi l'equipe medica del 118. Non si conoscono le condizioni, nè le generalità dei coinvolti. Sul posto forze dell'ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.