L’ospedale unico a Lagnasco “comodo perchè vicino alla ferrovia”. Manca solo… il treno

Nella scelta sul miglior sito sul quale erigere il nuovo ospedale unico di Saluzzo-Savigliano-Fossano inciderà, per forza di cose, sicuramente l’aspetto legato a viabilità e trasporti.

Lo si evince chiaramente dalle parole dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, nel corso del punto stampa con i giornalisti tenutosi nei giorni scorsi, a margine dell’assemblea con i sindaci del territorio.

Icardi ha toccato l’argomento, seppur di striscio, parlando dei possibili siti per il nuovo presidio ospedaliero al momento sul tavolo. L’assessore, nel campo delle possibilità, ha parlato dell’area vicina all’attuale ospedale di Savigliano.

E dell’area “lungo la direttrice Saluzzo-Savigliano” (l’area Lagnasco, per intenderci), “che sarebbe altrettanto comoda per la vicinanza alla ferrovia, lungo la quale potremmo anche istituire una fermata specifica”.

Il ragionamento non fa una grinza: l’ospedale nuovo a Lagnasco (idea già valutata in passato, ma sulla quale poi in molti avevano scelto di desistere) potrebbe sfruttare la vicinanza con la linea Saluzzo-Savigliano.

Unico problema: su quella linea i treni non passano, ormai da più di otto mesi. E, manco a dirsi, i trasporti sono stati sospesi proprio dalla Giunta regionale in cui siede Icardi.

Un aspetto che non ci è passato inosservato. E, come noi, se ne sono accorti anche alcuni dei sindaci presenti alla conferenza stampa post-incontro sull’ospedale unico.

In primis a Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, che ai nostri microfoni ha dichiarato come “la quella linea tra Saluzzo e Savigliano è stata chiusa da questa giunta regionale e di conseguenza se pensa a un progetto del genere deve mettere in conto la riattivazione delle corse sulla linea”.

La storia della linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano ormai la sanno tutti. Soppressa dalla Giunta regionale di Roberto Cota nel 2012, era stato riattivato il 7 gennaio 2019, dall’Amministrazione regionale di Sergio Chiamparino.

Poi, in concomitanza il lockdown imposto dal Covid-19, la nuova sospensione delle corse, disposta dalla Giunta Cirio, giustificata con una “rimodulazione del servizio dettata dalla pandemia”.

Sulla partita erano inizialmente giunte una serie di rassicurazioni circa il ritorno dei treni. Che, però, sulla linea non sono mai tornati: “Utenza minima, costi troppo elevati”.

Una dettaglio che stride con quanto affermato da Icardi circa la scelta del sito per il nuovo ospedale unico.

Ma sul piatto non c’è solo la ferrovia. Bensì un “pacchetto infrastrutture” che comprende anche una serie di interventi che il territorio attende da anni. Un capitolo in parte toccato da Sannazzaro, che ha citato la tangenziale di Genola, o la tangenziale di Savigliano.

Ma, sulla stessa lunghezza d’onda potrebbe porsi il completamento della tangenziale est di Saluzzo, nel tratto che va dalla SP589, la Saluzzo-Manta, sino alla rotonda di via Villafalletto.