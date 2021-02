Lezione Unitre Cuneo sulle “Oreficerie medievali"

Proseguendo la programmazione delle lezioni, Unitre Cuneo giovedì 11 febbraio alle 15,30 e sempre on line presenterà l’argomento “Oreficerie medievali: le arti preziose al servizio della Fede”

Lo sfavillio dell’oro, la lucentezza delle pietre preziose, il candore delle perle e lo splendore delle gemme dalle connotazioni alchemiche e quasi magiche esercitano, fin dall’antichità, un grande fascino sugli uomini. Divinità, quali Efesto o Vulcano nel mondo mediterraneo e Wiland in quello nordico, sono i primi, mitici, artefici di questa materia. L’oro acquista un ruolo primario anche in ambito cristiano

A trattare l’argomento sarà Laura Marino: dopo la Maturità Classica (Luglio 1993– Liceo classico S. Pellico, Cuneo) nell’ottobre 1999 si laurea in Lettere Moderne, con curriculum storico artistico, presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in Storia dell’Arte Moderna dal titolo: "Il patrimonio artistico delle chiese cuneesi all’inizio dell’età moderna: S. Maria del Bosco – S. Maria degli Angeli – S. Antonio". Nel marzo 2003 consegue il Diploma presso la Scuola di Specializzazione in storia dell’arte dell’Università degli Studi di Bologna con la votazione di 70/ 70 e lode. Tesi in Storia dell’Arte Medievale dal titolo: "Per un catalogo dell’oreficeria nel basso Piemonte tra Medioevo e Rinascimento". Dal luglio 2010 è in possesso dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione di Guida turistica per la Provincia di Cuneo (lingua italiana e lingua inglese).