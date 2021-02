Dai volontari Cri di Melle uno zaino per l'emergenza pediatrica in Etiopia

Il comitato della Croce Rossa di Melle - tramite Maryvonne, volontaria che si occupa di adozioni a distanza in una Missione Salesiana delle figlie di Maria Ausiliatrice a Dilla, in Etiopia - ha donato una zaino attrezzato per interventi di emergenza pediatrica.

Un aiuto importante a favore dell'ambulatorio della Missione che accoglie ogni giorno tantissimi bambini ammalati.

"Questo zaino è un dono molto prezioso per il suo contenuto - dicono i volontari -: aiuterà giovani vite umane in un scenario difficile, con tantissime emergenze sanitarie di ogni tipo e con pochissimi strumenti professionali a disposizione. Così facendo, siamo certi di obbedire nel modo migliore ai principi di solidarietà e di aiuto verso il prossimo".