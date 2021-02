Dopo quasi un anno senza gare riprende l’attività agonistica del circolo schermistico Cuneo

A quasi un anno di distanza dall’ultima gara disputata il Circolo Schermistico di Cuneo ha ripreso l’attività agonistica.

Nel weekend appena trascorso due atlete del sodalizio cuneese si sono cimentate nel prestigioso “International Fencing Challenge” di Brescia, rivolto alle under 14.

Vittoria Lingua (Categoria Allieve) e Alice Gonella (categoria Ragazze) hanno saputo gestire al meglio la tensione di una gara importante nonostante l’assenza del maestro. Buoni i piazzamenti: un lusinghiero 13esimo posto per Lingua ed un promettente 26esimo per Gonella.

Nei gironi si è particolarmente distinta Vittoria, che con quattro vittorie e due sconfitte si è portata subito nella parte alta del tabellone. Più sfortunata la più giovane Alice che nel fare i conti con un girone a sei ha strappato due vittorie e tre sconfitte che l’hanno obbligata a incontrare nella prima diretta una delle favorite per la vittoria finale.

La prossima settimana è in programma un altro impegno importante per il circolo cuneese, che in quel di Lignano Sabbiadoro vedrà impegnata nella prima gara italiana di stagione della categoria Fioretto - aperta ai primi 49 del ranking dello Stivale -, la cadetta Mariavittoria Lauria (27esima) seguita dal Maestro Gregorz Supel, responsabile tecnico della società cuneese.

Occhi puntati anche su altri due atleti cuneesi: il cadetto Thomas Giordano della Mangiarotti di Milano (49esimo) e per la categoria Giovani il fratello di Mariavittoria, Enrico Lauria (16esimo), impegnato domenica con il Club Scherma Ancona del Maestro Francesco Archivio.

“Oltre alla soddisfazione di veder nuovamente gareggiare la scherma c’è l’onore e il prestigio di vedere tre atleti cuneesi tra i migliori schermidori del panorama italiano nella categoria Fioretto - commenta il presidente del Circolo Schermistico Beppe Lauria -. Una soddisfazione che ripaga ampiamente gli sforzi di questi ultimi anni”.