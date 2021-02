Inizio decisamente in salita per il Mondiale di sci alpino di Cortina.

Dopo il rinvio della combinata alpina femminile e del super-G maschile il maltempo (in questo caso la nebbia) sta creando non pochi problemi al regolare svolgimento del super-G femminile in programma oggi.

Partenza rinviata alle 14.30 ed abbassata al "Duca d'Aosta".

Con il pettorale numero 1 ci sarà Marta Bassino.