“Bra stazione di Bra”: andata e ritorno di emozioni nello scatto aereo di Tino Gerbaldo

È la prima cosa che vedono molti arrivando a Bra e per alcuni è anche l’ultima. È uno degli edifici più vecchi della città, meta e partenza di tante persone che ogni giorno, tra viaggi di lavoro o per tornare a casa, ci devono passare per forza di cose. Importante, affascinante nelle cartoline d’epoca e moderna nella foto di Tino Gerbaldo dopo il restyling.

Il design, la moda, il costume, l’arte e la comunicazione della capitale del Roero non aspettano altro di essere raccontati in questo moderno contenitore multifunzionale che a fine pandemia saprà fare focus sulla storia passata, recente e futura.

Insomma, il Movicentro ha il suo perché, come ce l’ha la stazione e se da un viaggio intrapreso per svago o per lavoro non torni a Bra… beh, ti manca l’ultima pagina del libro.