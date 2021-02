L'associazione Escarton si racconta: dai restauri alle impronte rettili in valle Maira

Si ripercorrono i mesi, si ripensa a ciò che è stato. "Un anno veramente difficile ma, nel contempo, anche molto entusiasmante. Un anno che è stato capace, nonostante tutto, di travolgerci in un vortice di dinamismo, nel conseguimento poi di risultati davvero lusinghieri. Ci tengo a ringraziare: tutte le iniziative si sono potute concretizzare grazie all’aiuto costante degli associati, di numerosissimi privati ed enti istituzionali che hanno creduto nel nostro operato". Queste le parole di Giovanni Raggi, presidente dell'associazione Culturale Escarton della Valle Maira.

Nata nel 2011, questa associazione opera concretamente sul territorio. L'impossibilità di giornate di aggregazione, come ad esempio l'apprendimento delle danze popolari, e di condividere momenti di arricchimento culturale, non ha frenato però quel desiderio operativo che è, fin dall'inizio, il motore di tutti i progetti. Così, quel pensare a ciò che, nonostante l'emergenza sanitaria, fosse possibile continuare a fare.

Di notevole rilievo è l'interesse dell'associazione al recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale della Valle Maira. In questo ambito la concretizzazione nel corso del 2020 per quanto riguarda il progetto “Artisti in Cammino“, attraverso il restauro di due croci rogazionali in pietra e di una fontana cinquecentesca, come anche nel recupero di alcune lapidi commemorative di vittime di eccidi.

Ambizioso è stato poi il progetto di ricerca scientifica “Impronte dal Passato”, sulle impronte di rettili triassici in Valle Maira, continuato nonostante l’impossibilità di attivare iniziative ufficiali con istituzioni Universitarie. Si tratta della scoperta e descrizione di una serie di orme fossili impresse da grandi rettili nel passato più profondo delle Alpi occidentali, circa 250 milioni di anni fa a 2.200 metri di altezza. Il ritrovamento sull'Altopiano della Gardetta in Alta Valle Maira, un luogo che si riteneva caratterizzato invece da condizioni ambientali inospitali. Particolare la descrizione di un'impronta nuova per la scienza denominata Isochirotherium gardettensis, in riferimento appunto all’altopiano dov'è stata rinvenuta. Dopo 4 anni di ricerca, un team multidisciplinare di ricercatori italiani e svizzeri, “Impronte del Passato” è stato protagonista di un importante riconoscimento: la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica PeerJ.

Attualmente non è ancora possibile vedere direttamente le impronte ritrovate e visitare il luogo. Niente jurassic park, attrattive fantascientifiche o cose simili. La scoperta ha una rilevanza preziosa, concreta e non confondibile. Proprio per questo l'associazione Culturale Escarton si prefigge ora un nuovo bellissimo obiettivo: la realizzazione di un GeoPaleoPark, un centro visite documentale dove poter rappresentare la conoscenza scientifica in fruizione turistico culturale.