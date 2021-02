Volley maschile: Cuneo in campo per la Coppa Italia, al Pala UBI Banca arriva Brescia

Cuneo torna a calcare il palcoscenico della Coppa Italia maschile.

Mercoledì 10 febbraio alle ore 18.00 in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A (al seguente link https://youtu.be/nZBqU-VkI-g), la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ospiterà la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia per la gara dei quarti di finale della Del Monte ® Coppa Italia A2/A3.

Una partita secca, da “dentro-fuori”, che darà accesso alle semifinali in calendario per mercoledì 24 febbraio e vedrà come avversaria la compagine vincente tra Bergamo e Galatina.

Sia il roster cuneese che quello bresciano vantano numeri importanti di partecipazioni e vittorie in Coppa Italia nelle stagioni passate; primo su tutti Alberto Cisolla con i suoi 500 punti e 4 coppe alzate, mentre per i biancoblù il top scorer è l’opposto brasiliano Wagner Pereira Da Silva con i suoi 112 punti (95 attacchi-11 ace-6 muri) e Campione in carica insieme a Nicola Tiozzo e Alessandro Preti dopo la vittoria dello scorso anno con l’Olimpia Bergamo.

In vista dell’incontro, coach Roberto Serniotti: «Rinfrancati dalla buona prestazione di sabato in campionato, dovremo esser altrettanto determinati e concentrati nel turno di Coppa, pur sapendo che avremo di fronte una squadra come Brescia che farà di tutto per eliminarci».