La Confraternita Helicensis Fabula guarda al futuro

Il 2 dicembre 2019 l'associazione festeggiammo il 40mo compleanno della nostra amata consociazione enogastronomica “Helicensis Fabula”, precedendo le celebrazioni della 450ma Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

Tre mesi dopo ricevemmo la comunicazione da parte della Fice, Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, a firma del presidente Marco Porzio, nella quale, in base al Dpcm dell’8 marzo 2020 le attività della Fice e delle confraternite ad essa aderenti erano sospese.

Rapporti d’amicizia, fratellanza, gemellaggi, motivi d’incontro, tutto sospeso, senza sapere fino a quando, nel rispetto delle norme di legge e sanitarie... Nel corso del 2020, l’Helicensis Fabula ha intrattenuto rapporti epistolari, telefonici ed in video con le numerose consociazioni del Nord d’Italia e del Sud della Francia con le quali annualmente scambiava il piacere reciproco della partecipazione al proprio evento ed ha presenziato alla conferenza stampa ed inaugurazione della manifestazione “Aspettando la Fiera Fredda 2021” a Borgo San Dalmazzo, organizzata dall’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo con il neo presidente Ing. Claudio Bramardi.

Ci auguriamo, insieme ad altri eventi di importanza maggiore, di potere “ripartire - come affermato dal Presidente nazionale Fice Marco Porzio - con più voglia e sempre più uniti. Ci aspetta una sfida dura, ma sono sicuro che ripartiremo con ancora più slancio, in quanto ritengo che il nostro lavoro sia ancora più importante per salvaguardare le nostre tradizioni e per ricordare sempre l’importanza dell’Italia al mondo”.

La Consociazione Helicensis Fabula, è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum" denominazione latina della Consociazione pedonese delle nobili persone che banchettano insieme con lumache e nespole. Una singolare Confraternita che si impegna a mantenere, difendere e valorizzare la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche