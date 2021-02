La Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo scalda i motori in vista della stagione agonistica

E’ passato un anno dalla nascita ufficiale della TriAtletica Mondovì: proprio nel febbraio del 2020 il team monregalese vedeva la luce con la prima affiliazione ufficiale alla Fitri.

Un progetto articolato nato in strettissima collaborazione con l’Atletica Mondovì, di cui è parte integrante, come spiega il segretario Enrico Priale: “L’apertura al triathlon è da inserirsi in un percorso di crescita ci ha portato, con la presidenza di Fabio Boselli in carica da luglio 2019, a sfiorare i 400 tesserati diventando così una delle società sportive di riferimento non solo della zona. Corsi di avviamento, attività agonistica su pista (che rimane il nostro focus), Polo di allenamenti a Carrù e Ceva, attività su strada, Fitwalking, Fit Athlè, Meeting di Primavera, Campus estivi e innumerevoli progetti scolastici: queste sono solo alcune delle nostre attività e altre ne abbiamo in cantiere.”

Tante le novità per il 2021: crescita del numero di iscritti, quasi raddoppiato rispetto alla prima stagione, la possibilità per gli atleti di essere seguiti dal tecnico Fitri Fabrizio Moscarini con piani di allenamento mensili personalizzati studiati appositamente per la triplice attività, i test per monitorare la preparazione e la condizione, utilizzo dell’impianto del Beila per allenamenti di gruppo per la tecnica di corsa e per il ciclismo.

Alberto Ribezzo consigliere dell’Atletica Mondovì e coordinatore della sezione triathlon prova a tracciare gli obbiettivi: “La crescita del settore giovanile è per noi di primaria importanza e l’ingresso in squadra di due giovanissimi come Petra Tesio e Corrado Cavallo, potrà essere da traino per il movimento, anche grazie ai risultati che siamo sicuri questi due atleti potranno regalarci. Covid in primis e chiusura della piscina non ci hanno certamente agevolato: ma il peggio sembra essere passato e soprattutto per il discorso nuoto, la “luce” è vicina”.

Quasi terminata la programmazione della nuova stagione che, covid permettendo, dovrebbe riuscire a svolgersi regolarmente. Già fissato uno degli appuntamenti clou: 26 settembre Isola d’Elba con il Triathlon Medio individuale e la Staffetta Long Distance (3,8 km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di corsa); mentre domenica 7 marzo si inaugura la stagione con il “Duathlon Sprint” di Santena (5km di corsa + 20 km di bici + 2,5 km di corsa). Confermato anche per mese di luglio il raduno estivo di una settimana.

Per informazioni contattare telefonicamente Alberto Ribezzo 348.731.51.60 oppure mail triathlon@atleticamondovi.net