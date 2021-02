“2 febbraio 1945” sbarca oltre confine: il corto sull’eccidio della candelora è stato selezionato dalla giuria inglese per i “Logo The Lift-Off Sessions”

Filippo Gerbaudo e Filippo Ariaudo ormai ci stanno prendendo gusto: dopo la selezione alle semifinali degli European Cinematography Award, ora si manifesta un nuovo grande traguardo per i due produttori cinematografici centallesi.



“2 febbraio 1945”, il cortometraggio che racconta l’eccidio della candelora avvenuto a san Benigno, è stato selezionato per i “Lift-Off Global Network” di Londra. Si tratta di un festival cinematografico che si svolge in varie città mondiali - New York, Toronto, Los Angeles, Parigi, Sydney, Berlino, per citarne alcune - che avrà inizio il 15 febbraio.



Quello per cui i due Filippo sono stati selezionati è una sezione, dedicata ai produttori emergenti, chiamata “Logo The Lift-Off Sessions”. Solitamente il festival prende luogo negli Studios di Pinewood nella contea di Buckinghamshire, vicino a Londra, ma vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’evento sarà trasmesso online.



La pellicola è stata selezionata dalla giuria ingleseper la sezione “cortometraggi narrativi d’azione” e, tra tutte quelle inviate, sarà tra le prime 100 ad essere mostrate al pubblico. In questa fase del concorso sarà il pubblico a votare i due migliori corti in assoluto e poi la classifica passerà al vaglio della giuria tecnica.



“Essere stati selezionati in questo importante film festival è stato davvero gratificante - commentano dalla produzione cinematografica Filmalo - ora ci scontreremo contro professionisti del settore e andare avanti non sarà facile, ma già questo risultato per noi è un successo”