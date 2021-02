Autoarticolato carico di merce finisce fuori strada tra Canove e Priocca [FOTO]

Si sono da poco concluse le operazioni di recupero di un autoarticolato finito fuori strada lungo la Strada Provinciale 2, che collega la frazione Canove di Govone al centro abitato di Priocca.



Protagonista del sinistro, un camion polacco carico di 400 quintali di semilavorati, prossimo a consegnarli a un’azienda della zona.



Nell’intento di evitare un altro mezzo proveniente in senso contrario, il 50enne polacco alla guida del pesante autoarticolato si è spostato troppo a ridosso della banchina, andando a finire con le ruote posteriori nel fossato che in quel tratto di strada affianca la carreggiata.



Sul posto è intervenuta una pattuglia di militari proveniente dalla Stazione Carabinieri di Govone, che hanno provveduto alla regolazione del traffico sulla tratta anche durante le operazioni di recupero del veicolo, effettuate tramite un autogru inviata sul posto dall’Asti Auto Soccorso Morellato.



L’incidente fa seguito ad altri due analoghi sinistri verificatisi nell’Albese nell'ultima settimana, in un primo caso in territorio di Roddi e nel secondo in località Sioneri di Corneliano .