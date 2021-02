Crissolo, lunedì si torna a sciare ai piedi del Monviso

Finalmente il gran giorno è arrivato e – se non ci saranno bruschi cambi di tendenza al momento poco ipotizzabili – lunedì 15 febbraio prossimo si tornerà a sciare sulle piste dell’Alta Valle Po, all’ombra del Monviso.

Ricevute le indispensabili direttive circa i protocolli da seguire, la Sipre – che gestisce il bacino sciabile di Crissolo – ha annunciato l’ormai imminente riapertura di tutti gli impianti a fune del territorio.

La stazione sarà aperta non soltanto lunedì 15, ma anche martedì 16 (Martedì Grasso) e mercoledì 17, in concomitanza con le vacanze di Carnevale.

Dalla settimana successiva, sempre che il Piemonte continui a rimanere stabilmente in “zona gialla”, la stazione tornerà ad aprire il sabato, la domenica ed il lunedì, sempre con un occhio più vigile che mai a che tutti rispettino le normative anti-Covid (mascherina e distanziamento sociale su tutto).

L’unica biglietteria a disposizione continuerà ad essere quella sita alla partenza della seggiovia biposto, con biglietti cartacei.

In funzione, per uno spuntino sempre gradito dopo una bella discesa mozzafiato, sono in funzione il “Rifugio Aquila Nera” e le sue ghiottonerie e la “Baita della polenta”, per un buon piatto di polenta fumante.