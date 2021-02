Cuneo, Rifondazione Comunista in piazza per il "no, grazie" a Mario Draghi

Lo ricordiamo come il banchiere centrale che, dopo aver lavorato per Goldman Sachs come Monti, ha sostenuto l'austerity neoliberista dicendo che l'Europa non può permettersi il suo stato sociale.

Per queste ragioni sabato 13 febbraio dalle 10 alle 12 Rifondazione Comunista sarà in piazza Galimberti a Cuneo, angolo via Roma per un volantinaggio, in pieno rispetto delle norme sanitarie, a Cuneo come in molte altre città d’Italia, per manifestare la propria opposizione a questa operazione di commissariamento politico ed economico del nostro paese.

Grazie,

Rifondazione Comunista Cuneo