Giorno del Ricordo, Dronero: "Contro ogni tipo di odio razziale"

"Giorno del Ricordo". Istituito dallo Stato Italiano nel 2004, il 10 febbraio è il giorno in cui vengono commemorate le vittime della Strage delle Foibe e l’esodo della popolazione di origine italiana dai territori dell’Istria e della Dalmazia a seguito della Seconda Guerra Mondiale.

A Dronero, per questa triste ricorrenza, un importante messaggio da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale a tutti i cittadini.

"Il 10 febbraio è il "Giorno del Ricordo" un giorno importante voluto per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il dramma delle Foibe e dell'esodo, cancellato dalla memoria collettiva, per lunghi anni, assume oggi un’importanza unica in termini di formazione di una memoria condivisa. Quel dramma è parte del nostro passato ma quei terribili momenti della storia del nostro Paese rappresentano qualcosa di più, qualcosa di molto più profondo del semplice impegno e della responsabilità politica, rappresentano un dovere morale, una responsabilità sociale fondamentale affinché la testimonianza di ciò che terribilmente ha segnato le vite e i destini di tanti nostri connazionali possa essere memoria salda affinchè quello che è stato non abbia a ripetersi. Quella tragedia può, anzi deve, far parte della memoria di tutti gli italiani e della storia del Paese: ricordarla deve rappresentare l’occasione per rafforzare una storia condivisa nella coscienza di ognuno di noi, al fine di contribuire alla costruzione di un’identità condivisa e consapevole delle tragedie del passato, contro ogni pulizia etnica e ogni odio razziale."

Ricordo sia, anche senza aver vissuto. Una memoria costruita dalle testimonianze della storia, la sua importanza. Ricordo sia, per poter scegliere diversamente. Costruzione di umanità.