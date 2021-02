Gruppo Mondo, i sindacati annunciano 8 ore di sciopero il 12 febbraio

Otto ore di sciopero, indetto per venerdì 12 febbraio in tutti gli stabilimenti del Gruppo Mondo, per protestare contro la scelta aziendale di trasferire in Spagna la produzione dei palloni realizzati nello stabilimento del Gallo: la comunicazione unitaria arriva dai sindacati, compatti nel dar seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi.

"La produzione del pallone non si farà più al Gallo per il 2021 e poi si vedrà: questa la frase con cui l'azienda ha aperto l'incontro della divisione giocattolo - dichiarano per le segreterie provinciali Vito Montanaro (Uiltec Uil), Mariagrazia Lusetti (Filctem Cgil) e Angelo Vero (Femca Cisl) -. Per il 2021 il budget previsto sul pallone è del –6% rispetto all'anno precedente e verrà tutto prodotto in Spagna. Le nostre preoccupazioni, purtroppo, non erano fantasie".

"Per i lavoratori stagionali dello stabilimento del pallone l'inizio del 2021 si presenta tragico, senza alcuna certezza di lavoro e per i lavoratori fissi solo pochi mesi di lavoro. Noi sindacati insieme ai lavoratori della Mondo non ci stiamo, opponendoci a questa drastica scelta aziendale".

Per questo vengono dichiarate le 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del Gruppo Mondo: contemporaneamente verrà organizzato un presidio davanti al centro direzionale, nel piazzale antistante, a partire dalle ore 10 di venerdì 12 febbraio, con l'invito a mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

"Tutti insieme continueremo a chiedere di privilegiare lo stabilimento del Gallo, dove è nata la produzione dei palloni".