Lavori di manutenzione straordinaria alle Poste di Fossano, rimarranno chiuse per una settimana

L'ufficio postale di via Garibaldi

Una chiusura necessaria, già rimandata per il Covid, quella delle Poste di via Garibaldi che è iniziata oggi e finirà il 16 di questo mese. Si tratta di lavori manutenzione ordinaria, che non si possono effettuare con il pubblico all’interno della struttura.



Data la chiusura dell’edificio, l’utenza potrà usufruire dell’ufficio postale di piazza Romanisio.