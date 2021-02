Mondovì annulla la Fiera di Primavera, ma guarda con fiducia a un potenziamento degli eventi estivi

Mondovì, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, si vede costretta a rimandare al 2022 il tradizionale appuntamento con la Fiera di Primavera, prevista per inizio aprile.

Dalla città del Belvedere giunge però anche una buona notizia: il potenziamento degli eventi estivi.

"L’emergenza sanitaria e il quadro di perdurante incertezza normativa non consentono di programmare, quest’anno, la Fiera di Primavera, che doveva tenersi ad inizio aprile. L’organizzazione diretta comunale del maggior evento cittadino in termini di numeri richiede infatti una programmazione di mesi che potrebbe essere vanificata da provvedimenti emergenziali dell’ultimo minuto, come avvenuto lo scorso anno con l’annullamento in extremis." - spiega l’assessore alle manifestazioni, Luca Olivieri - "Non è dunque opportuno rischiare, anche per questioni contrattuali ed economiche con fornitori e espositori: arrivederci quindi al 2022. Guardiamo, però, con fiducia alla bella stagione e, con i fondi che risparmieremo, stiamo già lavorando agli eventi estivi, tra cui, immaginiamo una inedita stagione estiva di spettacoli nel nuovo contenitore all’aperto delle Orfane di Piazza. Concerti, eventi e teatro torneranno ad animare - sperando che le condizioni sanitarie ce lo consentano - un luogo dimenticato da anni che, con l’ultimazione dei lavori, vogliamo restituire alla comunità monregalese”.