Mondovì celebra il Giorno del Ricordo (FOTO E VIDEO)

Mondovì ha onorato il Giorno del Ricordo con la tradizionale deposizione della corona di alloro ai "Giardini Martiri delle Foibe".

Lo scorso anno la città aveva dato voce alle testimonianze degli esuli fuggiti dai massacri in in Istria, con un momento di profondo raccoglimento in piazza Martiri delle Foibe.

Per il 2021, la commemorazione si è tenuta senza celebrazioni ufficiali e senza presenza di pubblico, mentre l'assessore Robaldo ha realizzato un video per fare memoria di quel dramma che ebbe riflessi importanti anche nella nostra comunità.

Questa mattina il sindaco Paolo Adriano, alla presenza del Gonfalone della città e di un picchetto della Polizia Municipale, degli assessori Erika Chiecchio e Luca Robaldo, del Maggiore Ambrosino Tala, e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì e del Consigliere provinciale Pietro Danna ha deposto la tradizionale corona d'alloro.