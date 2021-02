Mondovì, Servizio Civile: ultimi giorni per presentare domanda

Ultimi giorni per presentare domanda per il Servizio Civile Universale.

Il Comune di Mondovì ricerca quattro operatori volontari, con età compresa dai 18 ai 28 anni: due da inserire presso l'Ufficio Ambiente - progetto "Ambiente forza 4" (coprogettato e svolto in collaborazione con altri 2 Enti della provincia di Asti; il codice sede per i posti attivabili c/o il Comune di Mondovì è 158857) - e due presso la biblioteca civica - progetto "Anim-azione in Biblioteca e sul territorio" (coprogettato e svolto in collaborazione con altre 4 Biblioteche, 3 delle quali situate nell'astigiano; il codice sede per i posti attivabili c/o il Comune di Mondovì è 158856).

I volontari impiegati nel servizio civile in biblioteca si occuperanno, tra l’altro, di affiancare il personale nelle varie attività: supporto nella ricognizione delle raccolte librarie, assistenza agli utenti nella ricerca e nell’utilizzo di MLOL (il prestito digitale), collaborazione nell’organizzazione del progetto "Nati per leggere", organizzazione e gestione di attività ed eventi culturali (anche dedicati alla terza età).

Sono previsti momenti formativi condivisi con gli altri partner del progetto (i comuni di Villanova d’Asti, Cocconato, Govone e Nizza Monferrato) e confronti tra i volontari delle diverse sedi, in modo tale che i giovani possano interagire ulteriormente durante l’anno e affinchè la collaborazione tra di loro sia di stimolo e sia un’esperienza di crescita personale.

Presso l'ufficio Ambiente, invece, i volontari affiancheranno il personale nelle attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di utilizzo materiali compostabili, potranno curare presidi informativi anche nelle scuole, promozione sui social media e tra la popolazione. Tali attività verranno svolte in coordinamento con altri enti partner (Comune di Asti e Osservatorio ornitologico di Asti).

COME PARTECIPARE

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto e la sede per i quali avanzare la candidatura; le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021.Per indicazioni più specifiche relative al Bando di selezione si rimanda al seguente link dell' ente coordinatore dei progetti: http://trasparenza.comune.asti.it/archivio16_procedimenti... ed alla sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it dove è possibile leggere e scaricare il bando.