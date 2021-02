Per la Confraternita di Misericordia di Cuneo oltre 3mila interventi di emergenza nel 2020

Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia che ha messo a dura prova tutti. Nonostante le mille difficoltà riscontrate, la Confraternita di Misericordia ha continuato costantemente il suo operato garantendo sempre il servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



I numeri del 2020 confermano la costante presenza sul territorio: oltre 3.000 interventi di emergenza, quasi 4.000 servizi ordinari con una percorrenza che supera i 200.000 km e con 42.800 ore di servizio svolte dai volontari.



Grazie alla grande solidarietà delle aziende, delle fondazioni e dei privati si è potuto acquistare un sanificatore ed una parte dei DPI necessari per garantire la sicurezza agli equipaggi in servizio. Grazie alla donazione di un Opel Kombo attrezzato di pedana sollevatrice, si è potuto sostituire un vecchio Doblò usurato dai chilometri e sempre una donazione da privati ha permesso di sostituire un’ambulanza.



La Misericordia di Cuneo rappresentata dal Suo Governatore Aurelio Parola ringrazia la Compagnia di Sant'Orsola Istituto Secolare di Sant'Angela Merici (Diocesi di Cuneo) che ha voluto continuare la generosa collaborazione donando un importante contributo anche per il 2021: di notevole aiuto in questo particolare periodo di pandemia da Covid-19. Ogni anno, ogni giorno, la nostra associazione continua a profondere il suo impegno attraverso opere in soccorso ed aiuto dei singoli e della collettività ed il nostro obiettivo è quello di continuare grazie anche alle Vostre donazioni ad essere un costante punto di riferimento per tutti.



Un grazie esteso anche a chi ha sostenuto e a chi continuerà a sostenere la Confraternita oltre al ringraziamento all’operato dei volontari ed al loro impegno.