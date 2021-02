Backstage: giovedì sera al centro della puntata, il nuovo ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto

Archiviato il Piano Magni si guarda a un ospedale unico nuovo per il territorio di Savigliano, Saluzzo e Fossano. Resta da stabilire dove sarà realizzato.

La palla passa ai sindaci che dopo essersi confrontati presenteranno una o più opzioni all’assessorato alla sanità regionale.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto condurrà la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentati della sanità e amministratori locali per capire quali saranno le prospettive più attuabili per il futuro dei nosocomi: Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, Giuseppe Guerra, direttore sanitario presidio ospedaliero Saluzzo-Savigliano-Fossano, Dario Tallone, sindaco di Fossano, Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, Franco Demaria, vice sindaco di Saluzzo, Remigio Galletto, presidente associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.