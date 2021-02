Serie D: nuovo mercoledì di recuperi nel girone A, scontro al vertice tra Bra e Gozzano

Nuovo mercoledì dedicato ai recuperi sui campi del girone A di Serie D.

Tra le gare in programma l'atteso scontro al vertice tra Bra e Gozzano: per i giallorossi una grande occasione per tornare in vetta e superare i rivali, ora a +2 (Gozzano 41, Bra 39).

In campo anche Saluzzo e Fossano, impegnate rispettivamente contro Arconatese in casa e Pont Donnaz fuori.

Fischio d'inizio alle 14,30, ad eccezione di Borgosesia-Legnano e Saluzzo-Arconatese (ore 15).

IL PROGRAMMA DEI RECUPERI

Borgosesia-Legnano (Arbitro Marco Menozzi di Treviso)

Saluzzo-Arconatese (Filippo Balducci di Empoli)

Bra-Gozzano (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)

Pontdonnaz-Fossano (Andrea Zambetti di Lovere)

LA CLASSIFICA (tra parentesi le partite disputate)

Gozzano (18) 41, Bra (18) 39, Sestri L (19) 32, Castellanzese (18), Caronnese (19) 31, Pont D (17) 30, Folgore C (19) 29, Lavagnese (18) 28, Imperia (19), Sanremese (18) 27, Derthona (19), Chieri (19) 25, Legnano (16) 22, Saluzzo (17), Casale (19), Arconatese (18), Varese (18) 13, Vado (19) 12, Borgosesia (17) 11, Fossano (17) 10