Sequestrate 6mila traversine ferroviarie dismesse: "Non bonificate, possono nuocere a salute e ambiente"

E’ partita da alcune denunce presentate dai Carabinieri Forestali della Stazione di Cortemilia – che avevano notato l’utilizzo di quei materiali in alcuni lavori di contenimento terra realizzati in una zona compresa tra i comuni di Santo Stefano Belbo e Castino – l’indagine che lunedì 8 febbraio ha portato il Giudice per le Indagine Preliminari presso il Tribunale di Asti a disporre il sequestro preventivo di tutte le 6.700 traversine ferroviarie dismesse presenti nei depositi aziendali di una ditta di Mezzenile, nel Torinese, dedita al commercio di combustibili e al recupero di rifiuti.



Tali materiali, oggetto di un’attività di recupero formalmente autorizzata dalla Città Metropolitana di Torino, provengono dalla dismissione di vecchie linee ferroviarie e sono qualificabili come "rifiuti speciali pericolosi" in ragione dell’olio di creosoto in esse contenuto, sostanza chimica impregnante di accertata cancerogenicità.



Nel corso degli ultimi anni, l’azienda era stata denunciata dai Carabinieri Forestali per la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e, negli ultimi mesi, era stata altresì segnalata per aver svolto attività di recupero dei materiali in un periodo in cui il titolo autorizzativo le era stato revocato dalla Città Metropolitana, con la conseguente vendita agli ignari acquirenti di cose diverse da quelle dichiarate.



In questo contesto, la Procura della Repubblica di Asti ha anche ipotizzato la possibile illegittimità del titolo autorizzativo perché il recupero delle traversine dismesse non elimina la presenza del creosoto. Di conseguenza, il loro utilizzo, senza opportuna bonifica, può arrecare pregiudizio all’ambiente e alla salute dei cittadini.



Per l’esecuzione del provvedimento sono stati impiegati dieci Carabinieri Forestali delle province di Cuneo e Torino unitamente a cinque militari della Tenenza Guardia di Finanza di Lanzo Torinese, intervenuti per gli ulteriori accertamenti di Polizia Economico-Finanziaria.