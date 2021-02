Affascina attraverso la conversazione online e preparati a San Valentino

Il giorno di San Valentino si avvicina, con le sue gioie e suoi dolori, sia per chi è single, sia per chi è in coppia. Chi ha già un valentino dovrà iniziare a pensare cosa fare, se non ha già qualche idea, mentre chi è single e sta cercando, potrà essere alla ricerca di qualcuno. Trovare una coppia per questa festività non è facile, ma i posti giusti sanno risolvere questo problema, come dimostrano le soloavventure.it recensioni con risorse autorevoli che possono aiutarti in questo giorno magico per renderlo perfetto.

Consigli per single per il giorno di San Valentino

- Vai alla Spa

Goditi una giornata tutta per te e prenditi cura di mente e corpo passando un po’ di tempo alla spa. Portarti un libro, un po’ di musica, e ignorare il mondo per qualche ora.

- Stai con i tuoi amici

Andate a pranzo assieme o invitali a cena, guardate un film e, in generale, usate San Valentino come scusa per uscire e stare assieme come in qualsiasi altro giorno.

- Vai a una chocolatier

San Valentino non è solo il giorno degli innamorati, ma anche del cioccolato. Tantissime cioccolaterie avranno sconti o dolci speciali apposta per questo giorno, ma non è per forza obbligatorio essere in coppia per godersi un po’ di meritato cioccolato.

- Prova gli appuntamenti online.

Se quello che vuoi è un appuntamento, allora cercarli online potrebbe essere la soluzione. Puoi iniziare in anticipo, per essere sicuro di trovare qualcuno per il fatidico 14 febbraio. Ma anche creando un account pochi giorni o ore prima puoi trovare diversi servizi per single in cerca di coppie. Nel peggiore dei casi passerai una giornata con una persona nuova, altrimenti potresti anche trovare l’amore.

- Appuntamenti online a San Valentino: consigli per single

Non bruciare le tappe solo perché incontri qualcuno online. Non è detto che solo perché è la prima persona che ti scrive, sia anche quella che fa per te. Non avere fretta di incontrare il tuo partner perfetto, contatta a più utenti e leggi le loro biografie, per assicurarti di essere compatibili. Non accettare un appuntamento solo perché non vuoi stare solo, ricorda, c’è sempre il prossimo San Valentino.

Se già hai un appuntamento online: 5 consigli per far sentire il tuo partner importante

- Inizia la giornata con un buongiorno romantico, una frase a effetto oppure una canzone adatta a San Valentino.

- Organizza un appuntamento, se vivete vicini e potete vedervi. Esservi conosciuti online non significa non potersi incontrare o poter sorvolare su San Valentino. Chiedi al tuo partner cosa vorrebbe fare o vedere e cosa detesta, così da non fare errori.

- Non aver paura di osare. A volte quando ci si conosce solo via computer si teme di spaventare l’altro, diventando noiosi. Proponi un appuntamento diverso dal solito.

- Se non potete vedervi di persona provate a organizzare una cena via webcam.

- Un consiglio divertente? Invece di cucinare, lasciate che sia il partner a ordinare per voi usando un app: sarà come se ognuno di voi avesse cucinato per l’altro.

- Fai un regalo. Non bastano rose o cioccolatini, quando si parla di regali deve essere personale. Se vi siete conosciuti online hai un vantaggio: la sua biografia sul vostro sito di incontri. Cerca lì cosa potrebbe piacere al tuo partner, di unico e speciale.

La soluzione migliore è seguire il proprio istinto. Non lasciate che l’ansia vi impedisca di vivere questa romantica giornata nell’unico modo giusto possibile che c’è: il vostro. L’amore vi mostrerà la strada.