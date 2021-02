Campagne Google Ads: come ottimizzarle al meglio grazie ad Operator Srl

Uno degli strumenti più utili per far conoscere il proprio brand o la propria azienda al pubblico, è quello di ricorrere alle campagne Ads in quanto aiutano ad avere maggiore visibilità sul web e in particolare sui social.

Quando si crea una campagna Ads, ovviamente bisogna far attenzione ad aver effettuato correttamente i vari passaggi di modo che risulti funzionale.

Spesso però accade che anche se la campagna è stata impostata correttamente e le persone cliccano sugli annunci, non rimangono molto sulla pagina, una volta che si è aperta, evitando di poter apprendere informazioni o tentare un contatto.

Per ovviare a tali problemi, un valido aiuto viene da Operator srl , nota azienda esperta non solo di realizzazione siti web, ma soprattutto di campagne web marketing, grazie alla quale riuscirete a realizzare una valida e attraente campagna Ads, il tutto puntando particolare attenzione alle conversazioni attuate, alla scelta delle parole chiave, oltre che alla continua monitorazione della campagna.

Come realizzare una campagna di successo grazie all’analisi keyword

Uno dei primi step che Operator srl mette in atto riguarda proprio l’analisi delle keywords ovvero di tutte quelle parole chiave, ovvero di quei termini, che maggiormente vengono ricercati dagli utenti nei vari motori di ricerca.

Se non si fa una corretta analisi, il rischio di non posizionarsi è davvero elevato, senza contare il fatto che si rischia di indirizzare un utente che non ha nulla a che fare con la propria azienda.

Uno dei fattori principali per determinare quali siano le keyword sulle quali puntare è dato dal punteggio di qualità che viene stabilito sulla base di tre fattori:

la possibilità che una singola keyword porti a click;

l'attinenza di un annuncio, ovvero il nesso tra keywords e contenuti;

il comportamento degli utenti all’interno di una pagina viene stabilito in base a quante persone cliccano sull’annuncio.

Sulla base del punteggio risulta semplice scegliere quali siano le parole chiave da usare, escludendo quelle che hanno un punteggio al di sotto del 6.

Porre attenzione alla localizzazione e realizzare dei gruppi di annunci

Altro errore che Operator srl riscontra sempre, è quello di non realizzare campagne su base geografica: nel riquadro “località” è possibile trovare tutti quei luoghi dove quel tipo di annuncio ha maggior successo, conquistando più consultazioni e click: se alcune zone geografiche non rendono, si potrà così cambiare la campagna Ads puntando su altre località.

Allo stesso modo, realizzare una suddivisione degli annunci in gruppi partendo dalle keywords, è fondamentale per poter arrivare al target di interesse.

Per effettuare una corretta divisione è indispensabile suddividere le parole-chiave in base all’ambito semantico.

Per ogni insieme di keywords, poi, dovranno essere conseguiti almeno due annunci diversi per ogni set di parole chiave.

I vari gruppi di annunci devono essere creati in base a criteri precisi e strutturati (il più specifici possibile).

Infatti, più il gruppo è specifico, più è facile raggiungere un target di riferimento determinato.

Monitoraggio continuo da parte di Operator srl

Affidandosi ad Operator srl, si avrà la certezza che tutta l’attività lavorativa verrà monitorata costantemente in modo da controllare il giorno e l'ora in cui vengono ricevuti più clic, ogni giorno, per valutare così se è necessario investire in determinati periodi di tempo o giorni per ottenere ottimi risultati.

Attraverso il controllo della campagna Ads, è possibile anche verificare da quali dispositivi si ottengono più clic, in modo da poter ottimizzare gli investimenti per i vari annunci sulla base anche dei diversi dispositivi che gli utenti utilizzano per navigare

Risulta pertanto chiaro come al giorno d'oggi, sia diventato più difficile leggere e comprendere tutte queste informazioni.

Ma con l’aiuto di Operator srl che, gestisce l’intero processo sarà semplice far sì che il proprio sito abbia tante visite e molti utenti che interagiscono con il proprio brand.