Canapando: dalla passione alla produzione di canapa light

Dall'amore e dalla passione per una pianta dalle origini antiche, la canapa, nasce “ Canapando” , il marchio romano produttore di cannabis legale, gestito da un team di coltivatori esperti e accreditati nel settore.

Come nasce Canapando

Il marchio “Canapando” nasce a Roma, nel 2015. Tutto ha avuto inizio da un piccolo grow-shop di quartiere, in Zona Monteverde, dove, al termine della giornata lavorativa, un gruppo di appassionati neofiti si ritrovava per dedicarsi al proprio hobby preferito: la coltivazione della canapa.

Questo interesse, negli anni, si è via via trasformato in vera e propria passione: inizialmente la coltivazione veniva portata avanti in ambienti domestici e al solo scopo ludico, ma ben presto è nato il desiderio di approfondire ed espandere le conoscenze sulla cannabis, con l'obiettivo – e la speranza – di far diventare questo passatempo un vero e proprio lavoro.

Gli sviluppi dell'azienda

Nel 2014 si è presentata la prima grande opportunità: in Spagna – Paese che presenta una regolamentazione all’avanguardia in Europa in materia di consumo e coltivazione di cannabis – viene avviata una collaborazione con un'importante Cannabis Social Club di Siviglia che permise al team Canapando di mettere in pratica e affinare tutte le tecniche di coltivazione su vasta scala.

Ma il vero punto di svolta arriva tre anni dopo, nel 2017, quando in Italia la legislazione del settore ha reso possibile lavorare con la cannabis light e le infiorescenze CBD. Prende così avvio il fulcro dell'attività e Canapando diventa produttore accreditato di cannabis legale.

La filosofia Canapando

Diventando produttore di cannabis legale, il team si rende subito conto che il problema principale riguardava la qualità delle genetiche presentate dalle aziende italiane ed estere, con le quali erano in essere gli accordi commerciali. Non si trovavano, infatti, genetiche apprezzabili, all'altezza degli standard d'eccellenza previsti dal marchio Canapando.

Secondo la filosofia del gruppo di lavoro – specializzato e professionalmente accreditato in ogni settore della filiera produttiva, con decenni di esperienza nella coltivazione di Cannabis Sativa L. – la qualità delle infiorescenze è la priorità. Da veri cultori della pianta, i membri del team non si sono limitati a visionare le genetiche proposte, ma si sono messi attivamente alla ricerca di quei prodotti che potessero soddisfare i loro gusti e le loro aspettative. È per questo motivo che, ancora oggi, tutte le genetiche di Canapando vengono accuratamente ricercate e rigorosamente selezionate da ciascun membro del gruppo.

Canapando oggi

Il marchio Canapando si distingue sul mercato per essere un'azienda formata da coltivatori autonomi che commercializzano genetiche proprie, tutte al 100% naturali e biologiche, nonché accompagnate da regolari certificazioni. Produttore di cannabis legale leader nel territorio nazionale, Canapando è oggi in forte espansione anche nel mercato europeo, grazie alla vendita online, sia al dettaglio che all’ingrosso.

Presente con tre Franchising a Roma, Catania e Campobasso, quattro Shop ufficiali a Roma nelle zone Monteverde, Trionfale, Pigneto e Garbatella, Canapando include oggi anche il primo vero servizio di consegna cannabis a domicilio a Roma, con App-Web dedicata e consegna entro un'ora e mezza dalla richiesta.

Il futuro di Canapando

In passato, la cannabis ha subìto discriminazione e pregiudizio per colpa di un proibizionismo ignorante e lobby di potere mondiali; ora sta rinascendo ed è possibile riscoprirne e apprezzarne le proprietà e i diversi utilizzi, in campo industriale, agricolo, alimentare, sociale e medico. Per questo motivo, in tutti gli shop Canapando, prima di vendere è prassi consolidata informare gli acquirenti, educandoli alla “cultura della pianta”.

Con due nuovi punti vendita di prossima apertura a Roma, Canapando si propone, per il futuro, di continuare a promuovere la conoscenza delle molteplici virtù della cannabis legale e dei suoi numerosi impieghi, non ultimo quello terapeutico, recentemente riconosciuto per vie ufficiali.