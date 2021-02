Come trovare la migliore musica di sottofondo per i video

La musica è la letteratura del cuore, disse una volta un poeta francese. Gli accompagnamenti musicali al film sono così importanti che alcune colonne sonore superano i film stessi e alcune delle migliori permettono ai video di rimanere bene fisse nella mente. Considera "My Heart Will Go On" di Celine Dion: è una ballata così potente di desiderio romantico che ora è impossibile ascoltarla e non pensare al film Titanic.

Come scegliere la migliore musica di sottofondo per i tuoi video

Per trovare la migliore soundtrack, devi capire da dove iniziare. Impegnando un po' di lavoro extra in anticipo per trovare la traccia perfetta, puoi amplificare la risonanza dei tuoi video. Ma ci sono anche così tante cose da considerare quando si tratta di ciò che rende buona musica di sottofondo. Qual è il tono dei tuoi contenuti e chi è il pubblico? E il tuo budget? Ti spendi per un compositore per la musica originale per il tuo video o cerchi di utilizzare musica di sottofondo gratuita per il progetto? Ecco alcuni consigli da alcuni esperti di produzione video a Milano .

Decidi quale ruolo avrà la musica nel tuo video

Alcune musiche di sottofondo per i video sono progettate per fornire un aumento sub-percettivo. La musica sprigiona energia e deve essere coerente a ciò che accade sullo schermo e crea l'atmosfera. Chiediti, che tipo di video sto creando e che ruolo voglio che la musica abbia?

Video esplicativo o demo : usa una musica leggera per mantenere l'attenzione

Storia: usa una musica chiara per spiegare e far avanzare la trama

Pubblicità, annuncio o video promozionale: usa musica drammatica per evocare emozioni

Se lavori per un'app di musica in streaming e stai realizzando un video, forse la musica è la caratteristica principale. O forse sei un'azienda tecnologica B2B che spiega un argomento complesso come il funzionamento del video marketing e desideri qualcosa con un ritmo regolare che aggiunga interesse senza attirare l'attenzione. O forse sei un'organizzazione senza scopo di lucro che cerca donazioni e un tono basso e malinconico trasmette la gravità del tuo messaggio.

Capire quali generi si addicono di più al tuo video

Se selezionare una traccia dalla gamma illimitata di opzioni sembra stressante, restringi le opzioni a un solo genere. Ecco alcune emozioni che generi diversi evocano tipicamente nei video per affari:

Cinematografico: grande, ampio, grandioso, vittorioso.

Aziendale: coinvolgente, invitante, discreto.

Ambient: rilassante, centrato, calmo.

Acustica: empatica, umana, connessa, a volte malinconica.

Comico: frizzante, divertente, brillante, eccitante.

Elettronica: cerebrale, intelligente, curiosa.

Hip Hop: spigoloso, veloce, sicuro di sé.

Rock: grezza, grintosa, sostanziosa.

Funk: brillante, discordante, impenitente.

Non sei sicuro di quale genere si adatta meglio? Trova una libreria musicale e ascolta le anteprime mentre guardi il tuo video o leggi la sceneggiatura. Diventerà chiaro su quale tipo di musica scegliere e cosa no.

Scegli la musica che parla al tuo pubblico

Più conosci l'età, il target e le preferenze del tuo pubblico, più specifico puoi essere sulla scelta musicale. Se i tuoi spettatori coprono un'ampia fascia di professionisti nel mondo degli affari, è meglio giocare sul sicuro con toni aziendali, rock classico e musica ambient. Ma se sai che sono più giovani, indie rock, hip hop, elettronica e musica dance potrebbero essere più appropriati.

In caso di dubbio, guarda altri video che hanno avuto un buon rendimento con il tuo target demografico come guida.