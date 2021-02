Sanremo si fa!

Alla fine, dopo tanto polemizzare, chiacchierare, proporre, dibattere e cincischiare, siamo giunti a un responso: Sanremo si farà!

Squillino le trombe, e non solo: arpino le arpe, strimpellino le chitarre, cinguettino i clarinetti e via così, per ogni strumento della poderosa orchestra sanremese.

Sanremo, cittadina della riviera ligure celebre per il suo festival, i suoi fiori e le notti che possiamo passare nel suo casinò, ora soppiantate solo dalla possibilità di provare una piattaforma di casinò online, avrà ciò che siamo abituati a vedere sui nostri teleschermi nei mesi iniziali dell'anno: il festival dei fiori.

Ovviamente, le cose non sono filate via lisce e c'è stato da scendere a patti anche con un'opinione pubblica che, dopo un anno di chiusura di tutte le attività ricreative (cinema, concerti, teatri), male avrebbe vissuto la presenza del pubblico per la sola kermesse sanremese.

E dire che filosofi, scrittori e opinionisti del calibro del marchese Fulvio Abbate avevano fatto le loro proposte: lui, per esempio, aveva suggerito che le varie esibizioni fossero trasmesse in diretta dalla casa di ogni cantante, così da rendere davvero indimenticabile, speciale e "safe" questa edizione. La proposta non è stata raccolta, ma di certo non è sfuggita a chi ha voglia di ragionare sui fatti del mondo.

Quindi, niente pubblico, con buona pace di Amadeus che tanto aveva lottato per averlo, ovviamente con tutte le sicurezze del caso.

A posto così? Giammai! Oltre a questo, il festival avrà sì luogo, ma le restrizioni sono davvero notevoli. Nelle prossime righe vedremo di fare una carrellata di quanto il Cts ha disposto per questa edizione 2021, la più travagliata di tutta la storia sanremese.



IL CTS COMANDA!

Ovviamente, tutte le attenzioni saranno sulle possibilità di rendere questa edizione il più sicura possibile, e non sono ammessi passi falsi. Ecco cosa ha disposto il Cts in via del tutto eccezionale per fare in modo che lo show possa avere luogo:



1) All'interno dell'Ariston, tutti dovranno indossare una mascherina chirurgica e i guanti

2) I concorrenti potranno togliersi la mascherina solo poco prima di cantare

3) I premi e i fiori (previamente disinfettati) dovranno essere consegnati solo attraverso appositi carrelli

4) Sul palco ci sarà la possibilità di veder presenti un massimo di dieci persone (orchestrali esclusi)

5) Gli orchestrali suoneranno distanziati tra loro

6) Boccette di disinfettante saranno ovunque in teatro

7) I presentatori, gli ospiti e gli artisti dovranno arrivare al teatro indossando già i costumi di scena

8) Ingressi e uscite avverranno solo tramite percorsi obbligati



Certo, queste ed altre sono regole necessarie solo per il corretto svolgimento di uno spettacolo che possa, come sempre, unire la nostra nazione all'insegna delle divisioni. Questa frase potrebbe sembrare un controsenso a chiunque non sia italiano, perché noi ci riscopriamo popolo, molto spesso, quando ci dividiamo su questioni di poco conto. Ovviamente non potremo farlo la mattina al bar, come capitava negli anni passati, ma senza dubbio i social ci daranno ampia possibilità di sfogare le nostre opinioni, di puntare il nostro numero alla roulette del festival e di controbattere a chi non pensa che Achille Lauro sia il nuovo David Bowie ("seh, vabbè!": ecco, visto?).