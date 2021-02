Stranezze made in USA: 10 cose proibite in Europa e legali negli States

Gli USA, da sempre, rappresentano un po' per tutti il sogno americano. Un Paese vastissimo, in cui si può trovare qualsiasi tipo di clima e paesaggio: dal Grand Canyon, alle montagne innevate delle Rockies, passando per le migliaia di chilometri di spiagge costiere.

Gli Stati Uniti non sono solo questo ma anche la terra delle mille opportunità, delle diversità culturali, degli sport, del cinema e delle tradizioni conosciute ormai in tutto il mondo, come il giorno del ringraziamento o il Black Friday. Forse, però, ciò che in molti non sanno è che nel Paese della libertà per eccellenza vengono permesse cose che in molte altre parti del mondo, compresa l'Europa, vengono proibite. Alcune decisamente bizzarre, altre sicuramente discutibili, fatto sta che la bellezza dell'America è anche questa.

Non a caso gli USA sono tra i Paesi più amati al mondo. Una terra straordinaria che bisogna visitare almeno una volta nella vita. Prima di scoprire assieme le 10 cose considerate legali in USA e vietate invece in Europa (e in Italia), vediamo come chiedere il visto USA, necessario per poter fare un viaggio negli States.

Visto USA: come richiederlo, quando e dove

La prima cosa da fare, se si sta pensando ad un viaggio negli USA, è chiedere il visto. L'Italia, come molti altri Paesi Europei, ha aderito al Visa Waiver Program, per cui i cittadini italiani che vogliono fare un viaggio negli Stati Uniti hanno semplicemente bisogno di un'autorizzazione collegata elettronicamente al numero del passaporto. Si può richiedere il visto per Stati Uniti sul sito Visto-Usa.it, basta collegarsi alla pagina ufficiale, compilare l'apposito form e attendere il rilascio dell'autorizzazione, o visto Esta, che avviene in genere nel giro di 2-3 giorni. Il Visto, che ha una validità di due anni, consente di entrare e soggiornare in territorio statunitense per un periodo massimo di 90 giorni, per singolo viaggio, e 180 giorni complessivi in un anno.

Le 3 americanate più bizzarre

Se in Italia (così come in molti altri Paesi del mondo) camminare a torso nudo viene visto come un atto contrario alla pubblica decenza e per questo sanzionato con una multa da 5 a 10mila euro, in America invece è del tutto normale. Chiunque può passeggiare per le strade di New York e in altri luoghi pubblici con la parte superiore del corpo completamente nuda, senza rischiare di essere preso per matto o di essere arrestato.

Ormai, soprattutto negli ultimi anni, scegliere per i bambini nomi sempre più bislacchi, è diventata quasi un'abitudine e gli americani, in questo, danno il meglio di loro stessi. Cosa saranno mai nomi come Leone o Falco di fronte a Google, il motore di ricerca più popolare al mondo? Bene, in America ognuno può chiamare il proprio figlio come meglio crede (compreso Hastag, Mac e chi più ne ha più ne metta) senza che l'ufficiale di anagrafe storca il naso.

E parliamo adesso degli adorati animali da compagnia. In Europa ci limitiamo a cani, gatti, uccellini e qualche roditore. In America, invece, soprattutto in alcuni Stati come Michigan, Montana, Nevada, Winsconsin, West Virginia e Carolina, si può tranquillamente tenere in casa o in giardino un alligatore, una tigre del Bengala o un leone africano senza che i vicini possano protestare.

7 cose che ancora in America non sono vietate

Bere bibite colorate artificialmente. Si tratta di bibite dai colori fluorescenti che contengono olio vegetale bromurato considerato molto dannoso per la salute. Bandite in Europa e in Giappone ma non in America dove ancora vengono tranquillamente vendute.

Comprare ormoni. Fortemente nocivi per la salute, soprattutto quando se ne fa uso senza adeguate conoscenze, gli ormoni in Italia non possono essere venduti neanche in farmacia con apposita prescrizione medica mentre in America si trovano nei comuni supermercati.

Comprare lampadine a incandescenza. Eliminate dal mercato europeo già da 8 anni, negli Stati Uniti continuano invece ad essere vendute.

Usare i sacchetti di plastica per portare a casa la spesa dal supermercato.

Sculacciare gli studenti irrequieti e scostumati per punizione.

Costruire un'arma in casa oppure possederne una visto che nessuna legge americana vieta il possesso di armi letali.