Al complesso museale di Chiusa Pesio si celebra l'amore in tutte le sue forme

Al Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio - da martedì 9 a venerdì 12 febbraio

Un momento per ritrovarsi dopo la lunga chiusura dei luoghi di cultura, per celebrare l’amore in tutte le sue forme, in particolar modo per l’arte e la storia della nostra vallata.



Atmosfere romantiche e magia al museo dove si potrà visitare gratuitamente in coppia la raffinatezza del Museo della Regia Fabbrica de' Vetri e Cristalli, la tradizione artigiana del Museo della Ceramica, i reperti archeologici del Museo dei Bronzi del Monte Cavanero e la storia più recente del Museo della Resistenza.



Per le coppie che visiteranno il Museo un delizioso omaggio. Si intende festeggiare ogni tipo di amore, saranno gradite tutte le tipologie di coppie: fidanzati, amici, famiglie...



Gradita la prenotazione.



Il Museo si trova in Piazza Cavour, 13 a Chiusa di Pesio.



Orario di apertura: 9.30-12.00/15.30-17.30

Per info: 0171/734990 - valle.pesio@gmail.com