A Rifreddo Carnevale virtuale, ma non mancheranno le visite a scuole e asilo

Nonostante la situazione sanitaria le maschere rifreddesi non si sono perse d’animo ed anche quest'anno porteranno in giro l’allegria e le tradizioni incarnate da Luis e La Bela Lasardera.

Infatti, anche se sarà un Carnevale ristretto, vincolato alle esigenze anti-contagio ci saranno diverse attività. Ci sarà la partecipazione al carnevale virtuale di Saluzzo, le maschere faranno visita alla scuola elementare e all’asilo del paese, con un ricco sacco di caramelle per tutti i bambini, e saranno anche presenti sul canale di Telecupole.

Certo si tratterà di una festa un po’ particolare, perché non ci saranno contatti diretti con gli anziani e con le famiglie. Infatti, non sarà possibile né la classica investitura con la consegna delle chiavi del paese né la tradizionale polentata in piazza in collaborazione con il gruppo Alpini.

In compenso, anche se a distanza, non mancheranno canzoni, giochi e balletti.

I protagonisti saranno: Marco Brondino, nei panni di Luis, Martina Paolino, nei panni della Bela Lasardera; ci saranno le damigelle: Gloria Graziano, Giulia Perotto, Veronica Barbero, Marta Belviso ed Elena Putetto; e i paggetti: Nicolò Giordanino, Giacomino Danna, Pierpaolo Mulatero, Fabio Cossale, Gabriele Cesano, Alessandro Canavese, Ivan Peirone.

Insomma, un Carnevale un po’ diverso dal solito, ma che sicuramente le maschere rifreddesi sapranno rendere unico e indimenticabile come ogni anno.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i rifreddesi - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - ci tengo a ringraziare personalmente tutte le maschere che anche quest’anno cercheranno di portare allegria e serenità ai bambini, agli anziani e a tutte le famiglie del paese".