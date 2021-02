I sindaci del Saluzzese intorno al tavolo per vagliare l’ipotesi del nuovo ospedale unico

Si riunirà questa sera (mercoledì), alle 18, la Consulta dei sindaci del Saluzzese.

All’ordine del giorno, un solo punto: il confronto sulla proposta di realizzazione del nuovo ospedale unico per Saluzzese, Saviglianese e Fossanese.

Su questo aspetto, come ormai è noto, la Regione, per bocca dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, ha di fatto abbandonato il “Piano Magni”, che prevedeva il recupero dei tre ospedali esistenti, aprendo alla costruzione di un nuovo ospedale, unico.

Passando poi la palla, di fatto, a sindaci e Comuni, in primis per la questione della location: gli Amministratori locali devono esprimersi in tempi rapidi, in una quindicina di giorni.

Icardi ha annunciato l’istituzione di una commissione ad hoc: vi faranno parte i tre sindaci di Saluzzo, Savigliano e Fossano, tre rappresentanti dei comuni “minori” del territorio e un rappresentante dei Comuni montani. L’organo dovrà capire prima di tutto quale sarà la sede del nuovo ospedale

E per arrivare pronti al confronto all’interno della “cabina di regia”, il sindaco di Saluzzo ha convocato per questa sera i colleghi della Consulta del Saluzzese, che rappresenta uno dei tre “sub ambiti” del quadrante Nord Ovest della provincia di Cuneo.

Gli Amministratori si incontreranno nella Sala rossa del Municipio di Saluzzo e, in parte, da remoto.

A stretto giro, Calderoni poi incontrerà, in una sorta di “consultazioni” sul nuovo ospedale, anche i rappresentanti delle associazioni locali dell’ambito sanitario, come Pubbliche assistenze, Gruppi di volontariato e realtà che si occupano di assistenza disabili e anziani. L’appuntamento è calendarizzato per lunedì 15 febbraio, alle 17.30.

“Abbiamo di fronte la responsabilità – spiega Calderoni – di discutere insieme su una visione del

nostro territorio pedemontano dei prossimi decenni.

Il Saluzzese si confronta per essere unito, al di là di campanili e appartenenze politiche, per mettere in evidenza le nostre esigenze peculiari, quelle di un’area che va dalle alte valli alla pianura e le cui necessità devono essere tenute in conto in sede di progettazione strategica”.