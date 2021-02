Volley A2/F: Il DS della Lpm Bam Mondovì, Paolo Borello, traccia il bilancio della prima fase: "Risultato grandioso...restiamo in corsa per Campionato e Coppa Italia" (VIDEO)

In cinque campionati disputati in serie A2, nella prima fase della stagione la Lpm Bam Mondovì non aveva mai ottenuto tanti punti quanti quelli conquistati in questa stagione: ben 44, per una media di 2,44 punti a partita.

C'era andata vicina nella stagione 2018/2019, sempre con coach Davide Delmati in panchina, con 35 punti ottenuti in 16 partite (media di 2,18). Quest'anno il Puma ha saputo fare di meglio, nonostante le restrizioni e uno scenario economico contenuto a causa del Covid-19.

Anche se è stato percorso solo un tratto del "tragitto" che conduce verso traguardi importanti, la Lpm ha già fatto vedere di che pasta è fatta, sia dal punto di vista caratteriale che da quello tecnico. Comprensibile la soddisfazione anche del direttore sportivo Paolo Borello, al quale abbiamo chiesto di tracciare un bilancio su questa prima fase della stagione del Puma: