La Granda e Hollywood: sul set del nuovo film di Thor anche un mezzo della Merlo

La Granda "protagonista" anche delle produzioni hollywoodiane targate Marvel-Disney.

Sono comparse in rete all'inizio del mese di febbraio alcune fotografie "rubate" direttamente dal set di Thor: Love&Thunder - uno dei film della "Fase 4" del Marvel Cinematic Universe, e la quarta pellicola relativa alla versione fumettistica del peronaggio di Thor - , prima sull'account Twitter "XRealm Matthews", poi riprese dalle pagine del portale Reddit e su diverse testate online internazionali. Nelle immagini, i personaggi di Nebula e Kraglin, interpretati rispettivamente da Karen Gillan (Jumanji: The Next Level, Avengers: Endgame) e Sean Gunn (Guardians of the Galaxy), si aggirano assieme ad altri membri della troupe nei pressi di un mezzo appartenente alla "Merlo", ben nota industria cuneese.

Ancora poche sono le informazioni rispetto al film attualmente a disposizione del grande pubblico: come sempre, su produzioni così ampie e importanti, il riserbo di tutti i coinvolti è grande.

Sul portale IMDB, però, la pellicola segnala come data di uscita (americana) il 6 maggio 2022.

A dirigere il film è Taika Waititi (già regista del precedente capitolo della saga del fumettistico dio norreno, Thor:Ragnarok, e dell'apprezzatissimo Jojo Rabbit); come interpreti protagonisti ci saranno Chris Hemsworth (Avengers: Edngame), Natalie Portman (Lucy in the Sky), Tessa Thompson (Westworld, Man in Black: International, Creed) e Christian Bale (Le Mans '66 - La grande sfida, Vice - L'uomo nell'ombra).