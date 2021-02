Piste facili e adatte a tutti: Acceglio abbraccia la nuova tendenza del turismo montano

Attraversando boschi incantati raggiungere le borgate più caratteristiche del territorio. Segnaletica e facili piste per racchette da neve, per permettere alle persone di poter percorrere i tratti più suggestivi dell'Alta Valle Maira in piena sicurezza e tranquillità.

Un importante risultato, frutto di un lavoro meticoloso che vede la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Acceglio e gli operatori turistici locali.

Gli itinerari pensati per gli amanti della montagna riguardano le località di Ponte Maira, Saletto, Chiappera e Lausietto.

Località: Ponte Maira - Saretto - Chiappera

Itinerario n.1

Da Ponte Maira a Chiappera (anello)

Distanza: km 11

Dislivello: 400 m.

Parcheggio: Ponte Maira, uscendo dal paese a destra verso Saretto

Itinerario n.2

Da Saretto a Chiappera (anello)

Distanza: km 6

Dislivello: 200 m.

Parcheggio: Saretto, vicino al lago artificiale.

Itinerario n. 3

Chiappera dal Campo Base - Cascate Stroppia Chiappera (anello)

Distanza: km.6

Dislivello: 140 m.

Parcheggio: Rifugio Campo Base - Chiappera

Località: Lausetto

Itinerario n.1

Lausetto – Cappella di San Maurizio – Pianoro del Cervet (A/R)

Distanza: km 9,1

Dislivello: 472 m.

Parcheggio: Lausetto

Itinerario n. 2

Chialvetta – Pratorotondo – Viviere (anello)

Andata lungo la strada comunale che da Chialvetta porta a Viviere,

ritorno sul sentiero da Viviere a Chialvetta

Distanza: km. 6,50

Dislivello: 220

Parcheggio: Chialvetta

a) da Viviere a Pratocioliero

Distanza (A/R), km.2

Dislivello: 200

b) da Viviere a grange Mazzagliera

Distanza (A/R): km.1,5

Dislivello 150