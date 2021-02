Volley maschile: Cuneo in semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3, Brescia battuta al tie-break

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo fa sua, in cinque set, una avvincente sfida contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e conquista la semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3. Sfida equilibrata quella del Pala UBI Banca, vinta con merito, al tie-break, dalla squadra di casa trascinata da Preti, Wagner e Pistolesi.

Serniotti parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centrali, Tiozzo e Preti schiacciatori, Catania libero. Zambonardi risponde con Tiberti in regia, Bisi opposto, Candeli ed Esposito al centro, Galliani e Cisolla schiacciatori, Franzoni libero.

E' la squadra ospite a rompere la prima fase di equilibrio, 6-9. Ace di Wagner, Cuneo si avvicina: 9-10. Brescia ha buona continuità, soprattutto con Cisolla e Bisi: 14-16. Sighinolfi e Codarin firmano il sorpasso, 19-18. Punto di Galliani, di nuovo parità: 21-21. Errore dei padroni di casa, 22-23 e Serniotti chiama time out. Wagner trascina i suoi al primo set point, 24-23. Termina 28-26, Pistolesi e compagni avanti 1-0.

La squadra di Zambonardi riparte forte, 0-5. Preti dà sostanza alla reazione di Cuneo, 5-7. Ancora Preti sugli scudi (10-11) poi Cisolla mura Wagner: 11-14. Gli ospiti giocano con grande determinazione e provano a prendere il largo, 14-19. Preti e (soprattutto) Wagner suonano la riscossa, 18-19. Cisolla a muro ristabilisce il +3 lombardo (20-23) poi si scatena Preti, 22-23. Esposito chiude il parziale, 23-25: parità al Pala UBI Banca.

I colpi di Tiozzo, Preti e Wagner consentono alla BAM Acqua S.Bernardo di portarsi a +4 in avvio di terzo set, 10-6. Bresciani sempre in partita, Candeli mette giù la palla dell'11-10. Cuneo attacca out ed è parità: 14-14. Cisolla e poi Esposito murano Wagner, Brescia sul+2: 18-20. Momento caldo, Tiozzo estrae un gran colpo dal cilindro: 23 pari. Set lungo e combattuto: lo decide Bisi, con un ace, in favore degli ospiti: 26-28.

La squadra di Serniotti riparte con il piglio giusto, 7-3. Bisi e Galliani imprecisi, 12-5. Cuneesi in crescendo, Preti scava un solco enorme: 18-8. Set senza storia: termina 25-11 e si va al tie-break.

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia prova subito a scattare, 1-3. Preti e Codarin rideterminano la parità: 3-3. Acuto di Wagner, 6-5. Grande muro di Bonola, poi super Preti: 8-5 e Cuneo avanti di 3 lunghezze. Cisolla e compagni, naturalmente, non demordono e si rifanno sotto, 8-7. Ci pensa ancora Preti ad aumentare il vantaggio, (11-8) ma ancora Cisolla piazza il colpo del 12-12. Un attacco out degli ospiti regala il primo set point ai padroni di casa, 14-12. 15-13 il punteggio finale, 3-2 e l'avventura in coppa continua.